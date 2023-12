Chi era Fabio De Marco, uno dei due sciatori uccisi da una valanga nel Canton Grigioni Fabio De Marco è una delle due persone travolte da una valanga mentre si trovava sul versante Nord del Piz Grevasalvas sulle montagne del Canton Grigioni: abitava a Rezzago, in provincia di Como.

A cura di Giorgia Venturini

Si chiamava Fabio De Marco e abitava a Rezzago, in provincia di Como, una delle due persone travolte da una valanga mentre si trovava sul versante Nord del Piz Grevasalvas sulle montagne del Canton Grigioni. De Marco, 41 anni, era un istruttore di sci alpinismo della Scuola Alto Lario e e socio del Cai Asso: quando i soccorritori lo hanno trovato sotto la valanga era ancora vivo. Purtroppo è morto una volta in ospedale dove è arrivato in condizioni critiche.

La tragedia giovedì 7 dicembre

L'allarma ai soccorsi è arrivato alle 11.30 nella giornata di giovedì 7 dicembre. Sul posto sono arrivati in pochi minuti tre elicotteri di salvataggio e due squadre di cani da ricerca valanghe del club alpino svizzero CAS: subito è stato identificato uno sciatore italiano di 32 anni che cercava disperatamente i suoi due colleghi rimasti sepolti dalla neve.

C'è voluta un'ora di ricerca per trovare gli altri due uomini: uno dei due sciatori, un 42enne, è stato trovato subito morto, De Marco era ancora vivo ma non ce l'ha fatta. Sull'incidente indaga la polizia cantonale dei Grigioni insieme alla procura generale.

Il ricordo di Fabio De Marco

Fabio De Marco viveva nel comasco ma era originario di Lecco. Lascia una bambina di 6 anni. A dare la notizia dell'accaduto è stata anche la Scuola Alto Lario di cui il 41enne era istruttore: "Purtroppo è mancato un nostro amico e collega istruttore: Fabio De Marco coinvolto in un incidente da valanga ieri al Grevasalvas. La Scuola Alto Lario tutta è vicina alla sua famiglia per la grave perdita", si legge in un post Facebook.