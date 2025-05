video suggerito

Chi era Emma Teresa Meneghetti, uccisa da un 15enne a Milano: l'anziana era amica di famiglia del ragazzo Emma Teresa Meneghetti, 82 anni, conosceva bene il ragazzo di 15 anni che l'ha prima colpita con una lampada e poi strangolata a morte. Le due famiglie vivevano vicine.

Ha confessato subito tutto alla mamma il 15enne che nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 maggio, ha prima colpito con violenza e poi strangolato a morte Emma Teresa Meneghetti, 82 anni, pensionata residente al civico 46 di via Bernardino Verro a Milano (quartiere Vigentino, a due passi dai Navigli).

La vittima, stando a quanto emerso dall'attività investigativa della Squadra mobile di Milano, conosceva benissimo sia madre che figlio. La prima, infatti, avrebbe più volte aiutato la vicina con piccoli lavoretti domestici e pulizie: le due famiglie, negli scorsi anni, avevano vissuto fianco a fianco in via Verro, prima che la donna, dominicana, si trasferisse poco lontano dall'abitazione della pensionata. Nonostante questo, però, i due erano rimasti in buoni rapporti con l'anziana. Fino al primo pomeriggio di oggi, quando dopo l'ora di pranzo il 15enne, come accadeva spesso, è andato a trovare a casa Emma Teresa Meneghetti, forse proprio per darle una mano.

È ancora tutto da stabilire cosa sia successo all'interno dell'abitazione della donna: al momento, sembra che tra i due sia scoppiata una lite per futili motivi, e che il minorenne abbia così impugnato una pesante lampada per colpire la donna al cranio, prima di strangolarla e ucciderla soffocandola. Poi la confessione alla madre, che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine.

"Mio figlio mi ha detto che ha ucciso una persona", ha spiegato la mamma del giovane al telefono ai poliziotti, fornendo l'indirizzo di casa di Emma Teresa Meneghetti e tutte le coordinate per raggiungere quell'appartamento che conosceva così bene. "Venite a prenderlo, è qui con me". Il 15enne, incensurato, secondo i primi accertamenti avrebbe problemi psichici pregressi. Ma è ancora tutto da stabilire.