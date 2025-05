video suggerito

A 15 anni strangola e uccide l’anziana vicina di casa a Milano: la mamma del ragazzo chiama i soccorsi Una donna di 82 anni è stata strangolata a morte oggi pomeriggio, mercoledì 14 maggio, all’interno della sua abitazione in via Bernardino Verro a Milano. Il responsabile sarebbe il vicino di casa 15enne. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

445 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una donna di 82 anni è stata strangolata a morte oggi pomeriggio, mercoledì 14 maggio, all'interno della sua abitazione in via Bernardino Verro a Milano, alla periferia sud della città (quartiere Vigentino, non lontano dai Navigli).

Stando a quanto emerso al momento, a chiamare il 112 poco prima delle 16 sarebbe stata una donna sudamericana, che ha raccontato che a uccidere l'anziana sarebbe stato proprio il figlio di 15 anni. Sul posto sono così subito intervenuti gli agenti della polizia di Stato e i soccorritori del 118, che niente hanno potuto fare per salvare la vita alla pensionata.

Tra i due, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe scoppiata una lite per futili motivi, culminata poi nell'omicidio. Il ragazzo, di nazionalità domenicana e incensurato, a quel punto è tornato a casa dalla mamma, sempre nel quartiere Vigentino, e le ha raccontato tutto. Un racconto confermato dal ritrovamento del cadavere dell'anziana, di nazionalità italiana. Sul luogo del delitto sono ora in corso i rilievi della polizia scientifica.