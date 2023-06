Chi era Cristian Braga, il motociclista di 35 anni morto in un frontale a San Siro Il 35enne Cristian Braga è la vittima dell’incidente frontale tra due moto lungo la strada Regina nel territorio comunale di San Siro, nel Comasco: è morto dopo l’arrivo in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Si chiamava Cristian Braga il 35enne originario di Dongo morto in un incidente frontale lungo la strada Regina nel territorio comunale di San Siro, nel Comasco. Inutili sono stati purtroppo tutti i tentativi di salvargli la vita: è morto dopo il ricovero in ospedale a Gravedona.

La dinamica dell'incidente

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, il terribile frontale è avvenuto tra due moto il 28 giugno nel pomeriggio intorno alle 17 sulla Regina, poco prima dell'imbocco in galleria Castellaccio. Impossibile per le due moto, che viaggiavano in direzione opposta, evitare l'imbatto: un motociclista era a bordo di una Yamaha e procedeva in direzione Menaggio quando ha deciso di sorpassando un veicolo che lo precedeva invadendo la corsia nella quale viaggiava una Bmw verso Cremia. Il 35enne, in sella alla Bmw, non ha fatto in tempo a frenare e dopo lo schianto è andato a sbattere contro il muro di un'abitazione.

L'intervento dei soccorsi e la corsa in ospedale

Subito è stato lanciato l'allarme al 112: sul posto si sono precipitati i sanitari che hanno giudicato fin da subito le condizioni del 35enne gravissime. All'arrivo dei soccorsi, il motociclista era già in arresto cardiaco ed è stato portato con urgenza in pronto soccorso in codice rosso. L'altro motociclista è un uomo di 34 anni, anche lui rimasto grave e trasportato in elisoccorso in ospedale: le sue condizioni restano gravi e si trova ancora ricoverato all'ospedale Circolo di Varese.

Cristian Braga purtroppo invece è morto dopo il trasporto in ospedale. Ora tutta Dongo ricorda il 35enne, si procederà con i funerali. Intanto le forze dell'ordine continueranno a indagare per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incidente.