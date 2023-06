Si schianta frontalmente con un altro motociclista e finisce contro un muro, gravissimo 35enne Lo scontro frontale è avvenuto lungo la strada Regina nel Comasco. Uno dei due motociclisti coinvolti nel frontale sarebbe in pericolo di vita, mentre l’altro ha riportato ferite gravi.

A cura di Enrico Spaccini

È in condizioni gravissime il motociclista di 35 anni che nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 giugno, è rimasto coinvolto in un incidente frontale lungo la strada Regina nel territorio comunale di San Siro, nel Comasco. Stando a una prima ricostruzione, il 35enne si sarebbe scontrato con un'altra moto finendo poi sbalzato contro il muro di un'abitazione ai lati della statale.

All'arrivo dei soccorsi, il motociclista era già in arresto cardiaco ed è stato portato con urgenza in pronto soccorso in codice rosso. L'altro coinvolto nell'incidente sarebbe rimasto ferito in modo grave.

Lo schianto è avvenuto all’alte zza della chiesa di Santa Maria Assunta. La strada è stata chiusa per oltre un'ora dai carabinieri di Menaggio e gli agenti del distaccamento della polizia stradale. Sul posto, oltre all’elisoccorso, sono arrivati anche due ambulanze, l’automedica e anche una squadra dei vigili del fuoco.