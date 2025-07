Chi era Alberto Suardi, il calciatore di 20 anni che è morto in uno scontro frontale tra auto a Borgo di Terzo

Alberto Suardi

"Calciatore e ragazzo dal cuore d'oro". Così viene ricordato dagli amici Alberto Suardi, il ragazzo di 20 anni che all'alba di ieri mattina, domenica 27 luglio, ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato lungo la Strada Statale 42 all'altezza di Borgo Di Terzo, in provincia di Bergamo. La macchina del 20enne, una Fiat Panda, è finita fuori strada dopo uno scontro frontale con una Mercedes guidata da un uomo di 30 anni.

Secondo quanto ricostruito, l'allarme sarebbe stato lanciato poco dopo le ore 5:00 del mattino di ieri. Sul posto sono giunte due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118, avrebbero trovato il giovane incastrato tra le lamiere dell'auto su cui stava viaggiando. Le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate e Suardi è deceduto prima di poter giungere in ospedale. Sul posto anche i carabinieri di Clusone per svolgere i rilievi necessari a far luce sulla dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità. Nel mentre, l’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dei veicoli.

Chi era Alberto Suardi: "Calciatore e ragazzo dal cuore d'oro"

Il ragazzo viveva insieme alla mamma Katia, papà Marco e il fratello Federico a Spinone al Lago, non lontano dal luogo dell'incidente, in provincia di Bergamo. In passato, Suardi aveva giocato nella squadra di calcio del Casazza che, alla notizia del decesso, lo ha ricordato così:

Un ragazzo che è "riuscito a emergere e giocare anche per la sua tenacia", ha raccontato l'ex allenatore. "Era un ragazzo a cui daresti tutto perché era proprio bravo". Alla sua voce si è unita anche quella dell'Istituto paritario San Paolo di Bergamo, dove il ragazzo si era da poco diplomato. "È un giorno molto triste per noi. Ci mancherà il tuo sorriso caro Alberto, il tuo cuore d’oro resterà nei nostri per sempre", ha scritto l'Istituto in un post su Facebook.

Per la giornata di domani, martedì 29 luglio, in occasione dei funerali che saranno celebrati alle ore 15:00 nella parrocchiale di Spinone al Lago, è stato proclamato il lutto cittadino.