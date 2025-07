Incidente all’alba sulla strada statale a Bergamo: è morto un ragazzo di 20 anni

Foto di repertorio

Gravissimo incidente all'alba di stamattina, domenica 27 luglio. Lungo la Strada Statale 42 all'altezza di Borgo Di Terzo (Bergamo) due auto, una Fiat Panda e una Mercedes, si sono scontrate frontalmente: nell'impatto ha perso la vita un ragazzo di 20 anni, mentre altri due 30enni sono rimasti lievemente feriti.

L'allarme è partito poco dopo le 5. Sul posto l'Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) ha subito inviato tre equipaggi in codice rosso su due ambulanze e un'automedica. Per il più giovane dei tre passeggeri coinvolti, che in quel momento si trovava al volante di una Fiat Panda ed è rimasto incastrato tra le lamiere, le condizioni sono apparse fin da subito disperate: per lui, residente in zona, non c'è stato purtroppo niente da fare.

Per gestire il traffico e per tutti rilievi del caso, sulla Ss 42 di Borgo Di Terzo sono arrivati anche i carabinieri di Clusone, incaricati anche di fare luce sulla dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità. Per il momento non è ancora chiara la dinamica dello scontro. L’autorità giudiziaria ha disposto così intanto il sequestro dei veicoli, mentre la viabilità della strada statale nel tratto interessato è a senso unico alternato.