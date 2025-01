Chi è Stella Boggio, la 33enne che ha ucciso il compagno Marco Magagna durante una lite a Bovisio Masciago

video suggerito

Ha dichiarato di aver agito per legittima difesa, esasperata da mesi e mesi di continui maltrattamenti. "Non ce la facevo più", sono state infatti le parole di Stella Boggio, 33 anni, quando nella notte del 7 gennaio scorso è stata arrestata dai carabinieri per aver accoltellato a morte il compagno Marco Magagna, 38 anni, nel salotto dell'appartamento che i due condividevano in via Tonale a Bovisio Masciago (Monza e Brianza).

Marco Magagna, 38 anni

Chi è Stella Boggio, mamma e designer

Stella Boggio si trova adesso in caserma dai carabinieri, dove è stata sentita proprio in queste ore. Le ipotesi della legittima difesa, così come quella dei maltrattamenti, restano ancora tutta da vagliare. "Sentivamo spesso le liti, lei che urlava al telefono. Ma non potevamo mai immaginare", è stato il racconto di una vicina. "Stava sulle sue, al massimo sembrava solo un po' stressata".

La donna, che aveva avuto un figlio da una precedente relazione, viveva nella palazzina di via Tonale con il compagno e il loro cane di grossa taglia, tra giornate scandite dagli impegni familiari e il lavoro come interior designer presso una nota multinazionale. Il piccolo, 8 anni, abita altrove. Mentre sotto il tetto della coppia, a detta degli altri condomini, andavano in scena frequenti scontri e litigate, sempre più espliciti. Fino alla nottata del 7 gennaio.

Le liti con il compagno Marco Magagna, ucciso a coltellate

È stata proprio Stella Boggio, intorno alle 2.30, a chiamare il 112 davanti al corpo senza vita dell'uomo, spiegando come al culmine di una delle ormai quotidiane discussioni tra i due avesse impugnato un coltello da cucina e colpito con un solo fendente al torace il fidanzato, convivente dal maggio del 2024. Pochi mesi in cui la coppia, secondo le testimonianze dei vicini, avrebbe litigato continuamente e sempre più violentemente tra urla, pianti e rumori forti (ma senza denunce o interventi delle forze dell'ordine).