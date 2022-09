Chi è l’uomo ucciso e abbandonato in un campo di grano a Desio È stato identificato il corpo dell’uomo trovato in un campo di grano a Desio, comune in provincia di Monza e Brianza: si tratterebbe di un operaio.

A cura di Ilaria Quattrone

Sarebbe di un operaio di cinquant'anni, il corpo trovato sabato 26 agosto in un campo di grano a Desio, comune in provincia di Monza e Brianza. Il cadavere è stato infatti identificato, ma sulla vicenda i carabinieri di Monza e Desio stanno mantenendo il massimo riserbo. Gli inquirenti sono ancora alla ricerca dell'autore o degli autori dell'omicidio.

La vittima era un operaio della zona

Non ci sono dubbi relativi al fatto che si tratti di una morte violenta. La vittima era residente in provincia di Monza e Brianza e lavorava come operaio in una azienda della zona. Negli ultimi tempi, stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Giorno", cambiava spesso casa e dormiva in alcuni territori dismessi del territorio.

L'uomo non voleva farsi trovare

L'ipotesi più acclarata è che questo atteggiamento fosse dovuto alla volontà di non farsi trovare. Sembrerebbe che il cinquantenne dovesse soldi a qualcuno, ma è ancora tutto da accertare e verificare. Il corpo è stato segnalato da un passante ai carabinieri: i militari conoscevano bene la zona considerato che si trova tra la caserma e l'ex carcere.

Morto all'interno dell'ex carcere dove dormiva

Lo stesso passante, sarebbe un ragazzo, è stato più volte interrogato proprio per capire quanto sappia della vicenda. L'uomo, probabilmente, stava dormendo nell'ex carcere insieme ad altre persone. E lì, sarebbe nata una colluttazione. Nella struttura sono state infatti trovate alcune tracce di sangue che dovrebbe appartenere proprio alla vittima. Il corpo sarebbe stato, secondo le ricostruzioni, poi trascinato fuori e seppellito sotto cinquanta centimetri di terra.