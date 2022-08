Cosa sappiamo del cadavere trovato in un campo di grano e di cui ancora non si conosce l’identità Non ha ancora un volto l’uomo che è stato trovato morto in un campo di grano a Desio (Monza e Brianza). Il cadavere era seppellito sotto uno strato di terra: si cerca quindi di identificare sia la vittima che l’eventuale responsabile.

A cura di Ilaria Quattrone

Non ha ancora un volto il corpo dell'uomo trovato in un campo di grano a Desio, comune in provincia di Monza e Brianza. Il cadavere era a metà strada tra la caserma dei carabinieri, gli stessi che adesso stanno indagando, e un ex carcere abbandonato e spesso usato da persone senza fissa dimora.

La morte avvenuta tre giorni prima il ritrovamento

A segnalarlo è stato un passante: sabato mattina, intorno alle 11.30, l'uomo ha avvicinato i carabinieri in un bar. A loro ha detto di aver trovato un corpo. Considerata la vicinanza alla caserma, per i militari non è stato difficile rintracciare il luogo in cui era nascosto il cadavere. Sul posto è intervenuta anche la Scientifica che ha delimitato l'area. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione. A un primo esame sembrerebbe che la morte sia avvenuta tre giorni prima il ritrovamento.

Potrebbe essere morto per soffocamento

In base a quanto apprende Fanpage.it, sul cadavere non ci sarebbero segni di violenza. Per gli inquirenti però sembrerebbe trattarsi di un omicidio proprio perché il corpo è stato trovato sotto a una strato di terra: questo lascia credere che qualcuno abbia provveduto a seppellirlo. La vittima potrebbe quindi essere morta per soffocamento. Non è esclusa nemmeno la morte naturale: qualcuno potrebbe aver trovato l'uomo e deciso di seppellirlo, senza segnalarlo.

Solo l'autopsia potrà fornire le risposte necessarie a questi quesiti: al momento però non c'è alcuna data. Non appena eseguita, si potrà anche procedere con l'analisi delle impronte digitali che potrà restituire un volto a questa vittima. Attraverso questa, si potrà anche capire se si tratti di un senza fissa dimora o meno.