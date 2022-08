Trovato un cadavere in un campo di grano a Desio: era in parte seppellito, è giallo Il cadavere di un uomo è stato trovato in un campo di grano a Desio (Monza e Brianza): il corpo era seppellito in uno strato di terra. Si tratterebbe di un omicidio.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato trovato un cadavere in un campo di grano a Desio, comune in provincia di Monza e Brianza. Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 27 agosto. Per il momento non è chiaro a chi possa appartenere il corpo: sono infatti ancora in corso accertamenti. L'ipotesi più acclarata è che si possa trattare di un omicidio: si cercano quindi elementi che possano aiutare a risolvere questo giallo.

Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione

Il cadavere, che appartiene a un uomo, era in avanzato stato di decomposizione: a notarlo, su un sentiero in via Caduti di Nassiriya, è stato un uomo che ha immediatamente allertato i carabinieri. I militari hanno notato che qualcuno aveva provato a seppellirlo sotto uno strato di terra. A pochi metri di distanza dall'area, si trovano sia la caserma della compagnia dei carabinieri che anche un ex carcere che è stato abbandonato anni fa: alcune settimane fa, gli agenti della polizia locale avevano fatto sgomberare anche alcuni abusivi.

L'autopsia consentirà di capire com'è stato ucciso

Sono stati eseguiti anche i rilievi fotografici: si cercherà quindi di identificare sia il corpo della vittima, di cui al momento non si conoscono le generalità, che capire chi possa averlo ucciso. Bisognerà inoltre attendere l'autopsia per capire con che cosa l'uomo possa essere stato ucciso e soprattutto da quanto tempo si trovava lì in quel luogo abbandonato e desolato. Per consentire tutte le operazioni, i militari hanno chiuso una stradina che attraverso alcuni campi agricoli così da evitare l'arrivo di runner, ciclisti, pedoni e curiosi.