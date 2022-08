Giallo di Desio, cadavere nel campo: si pensa a un omicidio per droga In attesa dell’esito dell’autopsia, gli inquirenti indagano negli ambienti dello spaccio di droga. E in particolare dentro la struttura abbandonata dietro il campo di grano, adesso posta sotto sequestro.

A Desio, nel campo di grano in cui qualche giorno fa è stato ritrovato un cadavere sepolto a metà, stanno per arrivare anche i Ris di Parma. Pronti per cercare di arrivare alla verità sul giallo dell'uomo ucciso tra l'ex caserma dei carabinieri e un carcere abbandonato.

Omicidio per droga?

Quel che è certo, è che si tratti di omicidio. Un delitto probabilmente legato alle attività che si svolgono nella vicina struttura abbandonata, tra cui lo spaccio di droga: l'immobile, per questo motivo, è stato messo sotto sequestro dalle autorità. Che l'assassinio sia maturato in questo contesto, dimora di piccolo spaccio e varie attività illegali?

Il volto non è riconoscibile

Intanto, mentre gli inquirenti sono sulle tracce del killer, si cerca di risalire anche all'identità dell'uomo. Lavoro non semplice, dal momento che il volto non è più riconoscibile: forse per effetto della sepoltura, o forse per le modalità di esecuzione dell'omicidio. Probabilmente si tratta di un nordafricano, ma la Scientifica è ancora all'opera per cercare di risolvere il mistero.