Chi è lo youtuber Prontosoccorse che ha devastato un locale a Milano e picchiato il barista Lo youtuber Corse, noto anche come Prontosoccorse, avrebbe devastato un bar in centro a Milano insieme a due amici. Dopo aver rotto bottiglie e due vetrate, avrebbe anche aggredito il barman e una cliente.

A cura di Enrico Spaccini

lo youtuber Corse in uno dei suoi ultimi video

Lo youtuber Corse, noto su TikTok come Prontosoccorse, lo scorso sabato 20 maggio è stato denunciato dalla polizia per porto abusivo d'arma. Non solo, il 24enne è accusato anche di aver picchiato, insieme a due amici di 22 e 23 anni, il barman del Monkey in via Marco Polo, zona piazza della Repubblica, a Milano e un cliente.

La notte di "follia gratuita"

Nei suoi video Corse si lascia spesso andare in esibizioni al limite, andando a volte anche oltre. Giubbotti dati alle fiamme, tatuaggi fatti in bagno senza un minimo di precauzioni igieniche e aperitivi nelle condotte fognarie. Nella notte tra venerdì e sabato 20 maggio, però, sarebbe arrivato a danneggiare un locale della movida milanese e picchiare alcuni dei presenti.

Il 24enne era arrivato al bar Monkey con un altro youtuber e un terzo amico. Ad un certo punto, per motivi ancora da chiarire, uno dei due ha cominciato spaccare bottiglie di vetro. Il personale, allora, li ha invitati a smettere e il barman ha cercato di farli uscire. Tuttavia, uno del gruppo gli ha scagliato un pugno in faccia procurandogli una frattura nasale e, mentre una cliente provava a dividerli, è inciampata e ha battuto la testa cadendo, procurandosi un trauma al collo.

Leggi anche Ha chiuso il bar di Milano che continuava a far pagare solo 50 centesimi il caffè

Denunciato per porto abusivo d'arma

Usciti dal locale, i due youtuber avrebbero spaccato due vetrate registrando l'impresa con una Gopro montata sugli abiti. "È stata una follia gratuita", ha commentato il proprietario del locale Stefano Zazza, "abbiamo dovuto tenere chiuso per due giorni e abbiamo avuto anche un danno di immagine".

Corse, oltre a essere stato identificato dagli agenti di polizia come gli altri suoi amici, è stato denunciato per porto abusivo di armi. In tasca, infatti, aveva un coltello. Le indagini nel frattempo proseguono, con gli investigatori che hanno acquisito i filmati delle telecamere interne al locale.