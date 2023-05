A Milano una manifestazione a sostegno di Bruna, picchiata dagli agenti della polizia locale Alcune associazioni hanno organizzato una manifestazione a sostegno di Bruna, la donna picchiata da alcuni agenti della polizia locale: la mobilitazione si svolgerà a Milano domenica 26 maggio e partirà alle ore 17.30 da Piazza della Scala.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di domenica 28 maggio, tutte le associazioni arcobaleno scenderanno in piazza a Milano per chiedere verità su quanto accaduto nella giornata di mercoledì 24 maggio quando una donna è stata picchiata da alcuni agenti della polizia locale. La mobilitazione, che è stata promossa da Cig Arcigay Milano, dai Sentinelli, da Acet e da Ala Milano, inizierà alle 17.30 e partirà da piazza della Scala.

La manifestazione in Piazza della Scala: le motivazioni

In una nota stampa, le associazioni scrivono che: "Pochi giorni fa a Milano, Bruna, una donna trans brasiliana, è stata aggredita mentre non stava opponendo resistenza, da agenti della polizia locale. Il video dell'aggressione è diventato virale in poche ore e ci ha lasciati sgomenti".

Le associazioni hanno fatto riferimento anche a quanto emerso subito dopo il verificarsi dell'episodio. In particolare modo alle giustificazioni su quanto accaduto sostenendo che sarebbe frutto di presunti reati commessi dalla vittima che sono stati poi smentiti dalla stessa Procura: "È stata raccontata una storia non vera riguardo a questo episodio. È stata la procura stessa, che ha avviato un'indagine sulla vicenda, a smontare la versione dei fatti circolata inizialmente".

L'invito a scendere in piazza contro l'uso della forza

"La verità è che quello che è successo – continuano le stesse – è semplicemente ingiustificabile: noi vogliamo delle spiegazioni e che vengano presi dei provvedimenti, affinché episodi come questi non si ripetano più". E, per questo motivo, le associazioni hanno invitato le persone a scendere in piazza soprattutto contro l'uso della forza da parte delle forze dell'ordine.