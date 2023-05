Chi è Laura Castelletti, la nuova sindaca di Brescia che ha battuto il centrodestra È Laura Castelletti, vicesindaca e braccio destro di Emilio Del Bono, la nuova sindaca di Brescia: netto il distacco con lo sfidante del centrodestra Fabio Rolfi, che segna la vittoria al primo turno. “Sono il primo sindaco donna di Brescia. La città ha detto chiaramente la direzione da prendere”

Corre veloce verso la vittoria al primo turno Laura Castelletti, vicesindaca uscente al fianco di Emilio Del Bono ed esponente del centrosinistra: con circa 13 punti di distacco dal candidato del centrodestra (nonché assessore regionale) Fabio Rolfi, è la nuova sindaca di Brescia. Qui tutti i dati in tempo reale sulle sezioni e sui seggi scrutinati in città, uno dei due capoluoghi al voto (insieme a Sondrio) in Lombardia.

"Sono la prima donna sindaco di Brescia e lo sono al primo turno, che è un’altra cosa importante", le prime parole della sindaca Castelletti alla stampa, dopo un lungo abbraccio con Emilio Del Bono.

"La città ha detto chiaramente quale direzione dobbiamo prendere. Questo risultato è figlio di dieci anni di buon governo, siamo gente concreta con le idee chiare".

E ha concluso: "Non abbiamo avuto bisogno delle sfilate dei big per vincere. Ora torneremo a lavorare. Ho sempre lavorato, non ho paura di lavorare".

Laura Castelletti

Chi è la nuova sindaca di Brescia Laura Castelletti

Nata a Brescia nel 1962, è entrata in Consiglio comunale tra le fila del Partito Socialista nel 1991. Nel 1998 è stata successivamente eletta presidente del Consiglio, carica che ha ricoperto fino al marzo 2008: nell'aprile dello stesso anno è stata nominata vicepresidente della commissione consiliare Urbanistica.​​​

Dal 2013 a oggi è stata inoltre vicesindaca di Brescia e assessore con delega alla Cultura (attività culturali, sistema museale e bibliotecario urbano, rapporti con enti e istituzioni di promozione culturale, promozione turistica della città e gemellaggi, innovazione e nuove tecnologie e smart city).

Tecnico di laboratorio chimico biologico, ha lavorato presso l'Istituto di Farmacologia della Facoltà di Medicina dell'Università di Brescia. È sposata e ha due figlie.

I risultati delle elezioni amministrative 2023 a Brescia

È Laura Castelletti, vicesindaca dal 2013, il nuovo successore di Emilio Del Bono a Brescia. Alle 19.30, su 155 sezioni scrutinate, Laura Castelletti si attesta infatti al 54,9 per cento, mentre Fabio Rolfi del centrodestra si ferma al 41,5 per cento.

Seguono, in fondo, Alessandro Lucà del Movimento 5 Stelle al 2.47 per cento e il civico Alessandro Maccabelli allo 0.95 per cento.