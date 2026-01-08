Chi è il 52enne fermato per l’omicidio di Hassan Matrid: “Ha tenuto il cadavere sul furgone per ore”

Nouri Hedhili è il 52enne fermato e portato in carcere perché ritenuto il presunto responsabile dell’omicidio di Hassan Matrid. L’uomo, muratore incensurato, ha negato le accuse a suo carico.

Si chiama Nouri Hedhili l'uomo di 52 anni che è stato fermato e portato in carcere perché ritenuto il presunto responsabile dell'omicidio di Hassan Matrid, il 43enne di nazionalità egiziana trovato morto ai margini della strada provinciale che porta a Taleggio, in provincia di Bergamo, lo scorso 5 gennaio. L'uomo – muratore incensurato, di origini tunisine e residente a Verdellino (Bergamo) da una dozzina di anni con la moglie e le 3 figlie adolescenti – ha negato le accuse a suo carico. "Si è trattato di un incidente, è caduto", avrebbe riferito agli inquirenti.

Il ritrovamento del corpo

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini sino a questo momento, il corpo di Matrid – richiedente asilo, ospite del centro accoglienza straordinaria per migranti a Sotto il Monte, gestito dalla cooperativa Ruah – sarebbe stato rinvenuto in una piazzola di sosta lungo la strada provinciale 25 che collega San Giovanni Bianco a Taleggio (Bergamo). A trovarlo sarebbe stata una coppia di escursionisti che, intorno alle 8:20, ha lanciato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Zogno che hanno iniziato a svolgere i primi accertamenti, visionando le immagini delle telecamere per la lettura delle targhe poste agli imbocchi dei territori comunali di Taleggio e Vedeseta e sequestrando le coperte sotto cui è stato rinvenuto il corpo dell'uomo alla ricerca di possibili tracce lasciate dall'assassino. Sul caso, la Procura ha deciso di aprire un'indagine per omicidio perché al momento del ritrovamento l'uomo presentava diverse ferite alla testa.

Le indagini

A tre giorni di distanza dalla morte di Matrid è arrivato il primo fermo a carico del 52enne Nouri Hedhili. Secondo gli inquirenti, da oltre un anno Hedhili sarebbe stato solito chiamare Matrid per farsi aiutare con diversi "lavoretti". L'ultima volta sarebbe stata domenica, lo scorso 4 gennaio, il giorno prima del ritrovamento del corpo del 43enne.

Stando alle immagini delle telecamere, infatti, Matrid avrebbe varcato la soglia di casa dell'uomo verso le 10:00, ma all'incirca un'ora più tardi sarebbe stato trascinato fuori con un evidente trauma cranico alla testa, caricato su un Renault Master bianco e, quindi, scaricato a bordo della provinciale 25 alle prime ore dell'alba. Nonostante i filmati, il 52enne avrebbe negato ogni suo coinvolgimento con la morte del 43enne che, a suo avviso, sarebbe da ricondurre a "un incidente". Riguardo al telefono di Matrid che il 52enne avrebbe gettato in un tombino ha riferito soltanto di "aver perso la testa".

Oggi, giovedì 8 gennaio, l'uomo sarà interrogato in carcere dal gip Michele Ravelli. Hedhili è assistito dall’avvocato Simone Inno. Nelle prossime ore saranno sentite anche la moglie e le 3 figlie che si trovavano nell’abitazione quando è avvenuta la tragedia. Domani, invece, sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Matrid. In quella sede il medico legale sarà chiamato a rispondere a un quesito nello specifico: se le ferite alla testa siano compatibili con una caduta o se prevalga la tesi dell’omicidio.