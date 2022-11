Chi è Greta Spreafico, la donna di Erba scomparsa il 4 giugno 2022 Greta Spreafico, cantante Rock originaria di Como, è scomparsa da Porto Tolle, in provincia di Rovigo, lo scorso giugno. Cosa le sia successo è ancora tutto un mistero.

Di Greta Spreafico non si sa nulla dallo scorso 4 giugno. Cosa sia successo è ancora un mistero. Al momento certo è che la donna, cantante Rock originaria di Como, è scomparsa da Porto Tolle, in provincia di Rovigo. Qui è stata vista l'ultima volta. A denunciare la scomparsa è stato il compagno.

Greta Spreafico si trovava a Rovigo per gestire la vendita della casa di suo nonno: "Una casa – come ha spiegato il compagno – che le aveva lasciato il nonno e quindi si è trasferita lì. Era intenzionata a venderla, ma il giorno in cui sarebbe dovuta andare a fare la compravendita non si è presentata e da lì è iniziato l’allarme".

Chi è Greta Spreafico, cantante rock scomparsa a Rovigo

Greta Spreafico ha 53 anni ed è originaria di Erba, in provincia di Como. Vive da qualche tempo in un’altra abitazione nel comune di Porto Tolle (Rovigo), in localita Ca' Tiepolo, di proprietà della sua famiglia. Di lei si sa inoltre che è alta 1.50 metri, ha i capelli biondi e gli occhi azzurri.

Greta aveva iniziato la storia d'amore con il suo compagno Gabriele grazie alla passione per la musica. Si conoscono già da trent'anni ma la loro relazione era iniziata solo da poco. Dalle informazioni su Greta, si è scoperto che la donna stava vivendo un periodo molto difficile a causa di una malattia.

Cosa è successo l'ultima notte: il messaggio al compagno prima di allontanarsi con la sua auto

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire quanto accaduto alla 53enne quella notte. Greta si è allontanata a bordo della sua Kia Picanto nera targata EF 080 DT. Verso le 3 di notte aveva infatti chiesto al suo compagno dove si trovava l'auto, poi il silenzio. Ad oggi non è stata trovata ancora la sua auto, mentre uno dei suoi due telefoni è stato trovato in casa mentre l’altro risulta spento.

Greta Spreafico non si è presentata all'appuntamento con il notaio

Greta si trovava a Porto Tolle per vendere la casa di suo nonno. Avrebbe infatti avuto il rogito con il notaio il giorno dopo la scomparsa. Ma all'appuntamento non si è mai presentata. Greta è stata vista l'ultima volta andare via dal bar a bordo della sua auto, una Kia Picanto Nera. Le ricerche della donna si sono interrotte perché essendo una maggiorenne la denuncia è di allontanamento di persona. La sua famiglia e i suoi amici non hanno mai smesso di cercarla.