video suggerito

Scomparsa Greta Spreafico, chi è l’ex fidanzato Gabriele Lietti e perché è indagato per omicidio Gabriele Lietti è l’ex fidanzato di Greta Spreafico, la cantante scomparsa il 4 giugno 2022 da Porto Tolle (Rovigo). L’uomo è iscritto al registro degli indagati insieme ad Andrea Tosi, amico della donna. Le ipotesi di reato sono omicidio preterintenzionale, distruzione e occultamento di cadavere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

39 CONDIVISIONI condividi chiudi

Greta Spreafico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Scomparsa di Greta Spreafico ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gabriele Lietti è l'ex fidanzato di Greta Spreafico, la cantante di Erba (Como) che è scomparsa il 4 giugno 2022 da Porto Tolle (Rovigo). Né la donna né la sua automobile sono state mai ritrovate. L'uomo è iscritto al registro degli indagati insieme ad Andrea Tosi, amico della rocker. Le ipotesi di reato sono omicidio preterintenzionale, distruzione e occultamento di cadavere.

Chi è Gabriele Lietti, l’ex fidanzato di Greta Spreafico

Gabriele Lietti e Greta Spreafico hanno avuto una relazione prima che la donna sparisse nel nulla. Il nome dell'uomo è balzato spesso agli onori della cronaca perché alcuni parenti e amici della donna hanno raccontato di un rapporto che, a tratti, è stato burrascoso. Quattro giorni dopo la scomparsa di Spreafico, si è recato alla caserma dei carabinieri del suo paese per denunciare la sparizione dell'ex. Agli inquirenti ha spiegato di essersi presentato a casa della donna il 5 giugno 2022, ma di non averla trovata.

Perchè Gabriele Lietti è indagato per omicidio preterintenzionale

Fin dall'inizio di questa torbida vicenda, la famiglia di Greta Spreafico ha chiesto agli inquirenti di concentrarsi su Lietti. In particolare modo, hanno domandato di focalizzare l'attenzione su un testamento che la donna avrebbe sottoscritto nel 2021 a favore dell'ex fidanzato.

Oltre a Lietti, anche Andrea Tosi è indagato per omicidio preterintenzionale, distruzione e occultamento di cadavere. Il giardiniere era già stato indagato per sequestro di persona, ma la sua posizione era stata poi archiviata. A luglio scorso entrambi gli indagati sono stati invitati dalla Procura di Rovigo a recarsi dal Ris di Parma per il prelievo del dna.