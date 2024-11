video suggerito

Greta Spreafico, scomparsa da due anni: nelle ultime analisi del sangue livelli di cadmio e piombo altissimi Tra le ultime analisi di Greta Spreafico, la cantante scomparsa da Porto Tolle (Rovigo) nel 2022, ce ne sono alcune che mostrerebbero livelli nel sangue di cadmio e piombo altissimi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Le ultime analisi del sangue che ha eseguito Greta Spreafico, la cantante di Erba (Como) scomparsa nel 2022, rivelerebbero livelli di cadmio e piombo altissimi. Come sia possibile resta un mistero, così come se qualcuno possa averla avvelenata o meno. Il caso di Spreafico è avvolto dal mistero: per il momento c'è un'indagine per omicidio con due persone iscritte nel registro degli indagati. Sono Andrea Tosi, amico della cantante, e l'ex fidanzato.

Le analisi della donna sono state mostrate durante la trasmissione Ore14 in onda su RaiDue. Sulla vicenda è intervenuto anche il fratello di Greta, Simone che ha precisato di non credere che qualcuno possa averla avvelenata: "Greta ha vissuto tutti gli anni della sua vita in compagnia dei genitori. Non credo assolutamente che qualcuno possa averla avvelenata. Bisognerebbe verificare se nell’ambiente di lavoro di Greta ci sia qualche altro caso. Ma Greta ha lavorato per diversi aziende, è difficile imputare questo avvelenamento a una specifica azienda".

Un amico di Greta ha raccontato che negli ultimi periodi la donna sembrava preoccupata e spaventata: "È venuta verso il 10 maggio a casa mia, si vedeva che stava male. Era venuta perché mi aveva detto che l'ex fidanzato l’aveva cacciata di casa, aveva problemi con lui, aveva litigato ed è venuta qua. Aveva il problema che da sola non voleva stare, ed è stata 2 settimane a casa mia".

"Non era la Greta che conoscevo, si vedeva che era molto giù. Non dormiva, aveva paura di tutto, vedeva delle persone che non c’erano". E ancora: "Faceva tutti i giorni le chiamate con il fidanzato e poi tornava a cas disperata. Continue liti con il fidanzato". Quest'uomo avrebbe poi contattato questo amico: "Sì, mi ha contattato un paio di volte e ci siamo sentiti. Mi ha chiesto se avesse lasciato a casa mia uno zaino con documenti dentro. Anzi, lo zaino non l’aveva lasciato a casa mia".