“Greta Spreafico mi ha contattato prima di sparire perché terrorizzata”, parla l’investigatore privato Da mesi si cerca Greta Spreafico, la donna residente nel Comasco scomparsa nel nulla in Veneto. Poche settimane prima aveva incontrato un investigatore privato per dirgli che qualcuno la minacciava di morte. A Fanpage.it l’investigatore Ezio Denti racconta il loro incontro.

A cura di Giorgia Venturini

"Voglio solo vivere, io sono terrorizzata a morte". Così avrebbe detto all'investigatore privato che ha ingaggiato Greta Spreafico, la donna residente nel Comasco scomparsa nel nulla in Veneto a giugno dove si era recata per vendere una casa di famiglia. Da allora di lei non si sa più nulla.

L'audio inviato via whatsapp all'investigatore privato è stato pubblicato in esclusiva alla trasmissione "Iceberg Lombardia", condotta da Marco Oliva dello scorso primo dicembre: "Io non so se sono in grado di sopportare emotivamente questa cosa. Perché io ho paura e ne ho ben diritto. Adesso ero così felice che ho trovato un compagno, una persona splendida e se non ci fosse stato lui io oggi non sarei più qui. Confesso che sono estremamente impaurita e le ripeto che il motivo per cui l'ho cercata non è un movente economico".

A Fanpage.it l'investigatore privato Ezio Denti racconta il loro incontro e cosa ha scoperto dalle sue ricerche. Tanti i punti oscuri: "È certo che qualcuno nasconde qualcosa". Al momento non si esclude nessuna pista investigativa.

Quando ha incontrato Greta?

Due mesi prima che sparisse si era presentata per chiedermi degli accertamenti: temeva per la sua incolumità. Siccome però le indagini non portavano a nulla, ho consigliato alla donna di fare un'indagine più verso l'azienda per la quale lei lavorava dal momento che il suo impiego era probabilmente la causa della sua ammalata. Poi la donna è sparita in circostanze ancora sconosciute.

In che modo è coinvolta l'azienda nella sua malattia?

La donna era una chimica. Durante il suo lavoro avrebbe inalato del materiale ferroso al punto tale da farla star male. Aveva avuto problemi fisici importanti. Sapevo che tramite il suo avvocato stava iniziando una causa nei confronti della sua azienda. L'obiettivo era scoprire eventuali responsabilità e di ottenere un risarcimento. Lei però ha voluto indagare su altri, si sentiva minacciata da terze persone. Quello che mi chiedeva sembrava un po' strano: chi voleva fare del male alla donna?

Cosa ha scoperto dalle sue indagini?

Nulla che potesse essere così pericoloso. Era convinta che qualcuno la minacciava di morte in zona Erba, in provincia di Como, dove lei viveva. Dopo che le ho detto che non c'era un pericolo reale, lei non ha voluto andare avanti con le indagini sull'azienda. Così il mio lavoro finì lì. Due mesi dopo lei sparisce.

Secondo lei cosa può essere successo?

Non penso che le possa essere successo qualcosa sulla base dei suoi timori perché è scomparsa a Porto Tolle, in provincia di Rovigo, a chilometri e chilometri da casa. Lì stava gestendo la compravendita di una casa di famiglia. E sempre qui avrebbe incontrato una persona conosciuta su Facebook (persona che non è indagata). Però la donna si sentiva minacciata nella zona in cui abitava.

Tanti ancora i dubbi…

È stata uccisa? Si è suicidata? Oppure, è istigazione al suicidio? Fino all'ipotesi che sia andata all'estero. Ma il punto è sempre lo stesso: dove è la macchina? La donna infatti si è allontanata con l'auto, ma che fine ha fatto in tutto questo tempo?

Bisogna capire se il timore della donna era reale oppure frutto della sua immaginazione. Io non ho trovato nulla che potesse confermare la sua ipotesi.

Greta Spreafico che persona è?

A me è sembrata una persona sana di mente. Tanti dicono che non era in sé. A me non è apparso proprio: non era una donna con problemi. Anzi, una donna molto intelligente e simpatica. Nulla che mi ha fatto pensare che avesse problemi psicologici.

Su cosa si dovrebbero concentrare le indagini e le ricerche?

Bisogna capire ora se qualcuno le ha fatto del male, ma non sono sicuramente le persone che pensava lei. Il motivo della sua scomparsa è da cercare nel luogo in cui è sparita: perché una donna che il giorno dopo si sarebbe dovuta presentare dal notaio per vendere la casa invece scompare nel nulla? Bisogna scavare attorno alla sua vita. Ma da quello che ho scoperto io, nessuno la voleva uccidere. Cosa ha fatto quando era a Porto Tolle? Certo è che qualcuno nasconde qualcosa o mente.