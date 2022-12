Caso Greta Spreafico, il racconto di un testimone: “L’ho vista in un bar ad Adria” Greta Spreafico è la donna di 53 anni scomparsa nel nulla dallo scorso giugno: ieri, venerdì 9 dicembre 2022, un camionista ha raccontato di averla vista il 4 giugno in un bar ad Adria.

A cura di Ilaria Quattrone

"Ho visto Greta in questo locale, sabato 4 giugno tra le 11.00 e le 11.30. Era vestita di nero, con i pantaloni sporchi di terriccio, l'ho scambiata per una bracciante, visto che qui passano dei contadini. Si è fermata qui ha preso le sigarette, è andata al bagno e poi è uscita": è quanto detto da un camionista in una intervista rilasciata alla trasmissione "Pomeriggio Cinque", che va in onda su Canale 5, sulla scomparsa di Greta Spreafico, la cantante della quale non si ha più notizie dal 4 giugno scorso.

La 53enne ha fatto perdere le sue tracce a Porto Tolle, in provincia di Rovigo. Un camionista, durante la trasmissione, ha raccontato di aver riconosciuto la donna dalle foto pubblicate sui social. Dopo averle viste, ha deciso di andare dai carabinieri per una deposizione.

L'avvistamento in un bar di Adria

Ai militari ha raccontato di averla vista in un bar di Adria. Le sue parole aggiungono un tassello importante alle indagini considerato che, fino a questo momento, l'ultimo avvistamento della donna risaliva alle 5 del mattino del 4 giugno. L'uomo ha inoltre aggiunto che quella mattina Greta era sola: "Non ha scambiato neanche una parola né con me né con la barista".

È stato il compagno a denunciare la scomparsa della donna. Il 4 giugno la cantante si trovava a Rovigo per gestire la vendita della casa del nonno. Quel giorno però non si è mai presentata all'appuntamento e questo ha fatto scattare l'allarme. Occhi azzurri e capelli biondi, Greta stava vivendo un periodo difficile a causa di una malattia. L'auto con la quale si è allontanata non è stata ancora trovata: uno dei suoi due cellulari era in casa mentre l'altro risulta ancora spento.

Gli inquirenti al momento non escludono nessuna ipotesi. Alcuni giorni fa, l'investigatore privato Ezio Denti ha raccontato a Fampage.it di aver incontrato Greta alcune settimane prima della scomparsa: "Voglio solo vivere, io sono terrorizzata a morte", gli avrebbe detto la donna che gli avrebbe raccontato di sentirsi minacciata da terze persone.