Ceto, precipita in montagna mentre è in gita con gli amici: muore un escursionista Un uomo di 54 anni è morto questa mattina precipitando dalla vetta del monte Pizzo Badile Camuno, nel comune di Ceto in provincia di Brescia: era in cordata con alcuni amici che hanno subito allertato i soccorsi. Purtroppo per lui non c’è stato più nulla da fare. Le indagini delle forze dell’ordine chiariranno minuto per minuto quanto accaduto.

A cura di Giorgia Venturini

Ennesima tragedia in montagna quest'estate. Verso le 9.45 di oggi 12 settembre un uomo è morto dopo esser precipitato dalla vetta del monte Pizzo Badile Camuno, nel comune di Ceto in provincia di Brescia. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto l'uomo, un 54enne della zona, è caduto mentre era in gita in cordata con una compagnia di amici. Al momento non si sanno altri dettagli di quanto accaduto.

Sul posto l'elisoccorso e i carabinieri di Breno

Subito sono scattati i soccorsi da parte degli altri escursionisti: sul posto sono intervenuti i sanitari con l'elisoccorso alpino e i carabinieri di Breno, al lavoro ora per ricostruire minuto per minuto della tragedia. Fondamentali è la testimonianza degli amici: l'uomo potrebbe aver perso l'equilibro ed essere scivolato nel vuoto. Le indagini delle prossime ore chiariranno minuto per minuto quanto accaduto.

Ragazzo di 26 anni precipita sul pizzo Coca

Un'altra tragedia in montagna si è verificata a fine agosto quando un ragazzo di 26 anni è precipitato sul pizzo Coca a Valbondione, in provincia di Bergamo. L'allarme è stato lanciato ieri e nella notte è stato individuato dai soccorritori del Soccorso alpino. Il corpo è stato recuperato solo dopo qualche ora, a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Gli operatori del Soccorso alpino sono stati allertati intorno alle 19: il 26enne infatti non era ancora rientrato dalla sua escursione. Sono quindi iniziate immediatamente le ricerche. Fino a quando non è stato trovato il corpo senza vita del giovane: per lui purtroppo non c'era più nulla da fare.