Lecco, 53 enne precipita sul Resegone davanti a figlio e marito: è gravissima Tragedia in montagna sul Resegone, nel Lecchese, dove ieri pomeriggio, una donna di 53 anni è precipitata per un centinaio di metri mentre era in gita con la famiglia. L’escursionista è caduta in un canalone, davanti agli occhi dei familiari impotenti. Operata d’urgenza all’ospedale di Varese, è gravissima.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine d’archivio

Tragedia in montagna sul Resegone, nel Lecchese, dove ieri pomeriggio, una donna di 53 anni è precipitata in un canalone per un centinaio di metri mentre era in gita con la famiglia. L'escursionista ha perso l'equilibrio ed è caduta proprio davanti agli occhi del figlio e del marito, che purtroppo non hanno potuto fare nulla per aiutarla. Immediato l'intervento dei soccorsi, arrivati anche in elicottero, che hanno raggiunto la donna, in fondo ad un canalone, e l'hanno trasferita all'ospedale di Varese, dove è stata operata d'urgenza. La donna, da quanto si apprende, sarebbe in gravi condizioni.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 3 settembre 2021, sulla cima tra Pian Serrada e rifugio Azzoni. Sul posto è sopraggiunto l'elisoccorso da Milano e sono stati allertati anche gli operatori della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino. Un intervento di recupero non semplice, perché la zona dove era precipitata la donna purtroppo non era facilmente raggiungibile. La 53enne avrebbe riportato nella caduta diversi traumi e fratture. Secondo i sanitari che l'hanno visitata, il quadro clinico sarebbe gravemente compromesso.

Solo lo scorso giugno, il corpo di un escursionista 72enne era stato ritrovato nella zona del Resegone, dopo diversi giorni di ricerche. Le forze dell'ordine hanno trovato la sua auto parcheggiata nei pressi della chiesa di Brumano. Dopodiché sono stati trovati alcuni effetti personali vicini ad un canale. I soccorsi sono quindi scesi nella zona e hanno così ritrovato il cadavere. Probabilmente, secondo le ricostruzioni, il 72enne era scivolato sul versante sud-ovest. A settembre dello scorso anno, un altro incidente mortale sul Resegone, dove una escursionista 17enne perse la vita dopo essere precipitata lungo un sentiero.