Tragedia in montagna, muore alpinista di 26 anni: recuperato dopo 24 ore Ieri sera un ragazzo di 26 anni è precipitato dal pizzo Coca a Valbondione, in provincia di Bergamo. L’allarme è scattato ieri sera, giovedì 19 agosto, a causa del suo mancato rientro. Il corpo è stato recuperato solo oggi pomeriggio, dopo 24 ore, per colpa delle avverse condizioni meteorologiche.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio – Soccorso Alpino Lombardia

Incidente mortale in montagna: un ragazzo di 26 anni – originario di Parma – è precipitato ieri sul pizzo Coca a Valbondione, in provincia di Bergamo. L'allarme è stato lanciato ieri e nella notte è stato individuato dai soccorritori del Soccorso alpino. Il corpo è stato recuperato solo oggi, a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Le forze dell'ordine svolgeranno tutti i rilievi per ricostruirla.

Difficile recuperare il corpo a causa delle condizioni meteorologiche

Gli operatori del Soccorso alpino sono stati allertati intorno alle 19 di ieri: il 26enne infatti non era ancora rientrato dalla sua escursione. Sono quindi iniziate immediatamente le ricerche. Dalla base di Caiolo, in provincia di Sondrio, è decollato un elicottero che ha provato ad avvicinarsi alla zona segnalata. A causa della fitta nebbia, non è stato però possibile tentare il recupero. Dopo trenta minuti è arrivato un elicottero da Brescia. Anche in questo caso, le ricerche non sono andate a buon fine.

Il corpo recuperato dopo 24 ore

Alcune squadre hanno iniziato a perlustrare la cima del pizzo Coca e poi un'area più bassa. A un certo punto, in tarda serata, è stato avvertito il suono del cellulare del ragazzo. In un canale molto difficile da raggiungere è stato individuato il corpo che si trovava al di sotto a ottanta metri al di sotto. Il corpo poi è stato recuperato, grazie al miglioramento delle condizioni meteorologiche, dall'elisoccorso di Bergamo dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia. La salma è stata portata in una piazzola a Valbondione.