Cercano di scavalcare il muro di cinta del carcere minorile Beccaria: bloccati due ragazzi

Due ragazzi di 17 anni sono stati bloccati mentre hanno tentato di entrare in carcere al Beccaria a Milano.

L'istituto penale per minori Cesare Beccaria di Milano

Due ragazzi hanno provato a scavalcare il muro di cinta del carcere minorile di Milano, Cesare Beccaria. Entrambi sono stati bloccati dai carabinieri del nucleo Radiomobile e dagli agenti di polizia penitenziaria. A essere fermati sono un ragazzo di 17 anni, che è residente a Vimercate, comune della provincia di Monza e Brianza, e un altro diciassettenne che è invece residente a Merate, comune della provincia di Lecco.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, entrambi si sarebbero arrampicati su un palo della luce di via dei Calchi Taeggi che è molto vicino alla recinzione dell'istituto penitenziario. Poi, hanno scalato il muro dal lato di via Luigi Mengoni, trovandosi praticamente di fronte al Beccaria. La loro azione non è passata però inosservata. Entrambi sono stati visti dagli agenti della penitenziaria e dai carabinieri, che li hanno fatti subito scendere e li hanno bloccati.

Durante l'identificazione, le forze dell'ordine hanno capito il motivo che li ha spinti a compiere un gesto simile. Sembrerebbe he i due volessero visitare i loro amici. Si tratta di due ragazzi, che si trovano all'interno del carcere. Sembrerebbe inoltre che non è la prima volta, che i due diciassettenni fermati abbiano compiuto un gesto simile. Già in passato, sono stati sorpresi a parlare dalle finestre con i due giovani trattenuti.

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Dopo tutti gli accertamenti, le forze dell'ordine hanno riaffidato gli adolescenti ai genitori. Prima, però, li hanno perquisiti. Sul 17enne di Merate, sono stati trovati un passamontagna e un coltellino che sono stati sequestrati. Il ragazzo, per questo, è stato denunciato. Sul tentativo di entrare in carcere, invece, è stato informato il pubblico ministero della Procura per i minorenni, che deciderà se prendere o meno provvedimenti.