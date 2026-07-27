Due ragazzini di 14 e 18 anni cercano di derubare due anziani a Milano: arrestati

Due ragazzini sono finiti nei guai per aver messo a segno almeno due furti a anziani lungo le strade di Milano. Un 14enne è stato portato nel Centro di Prima Accoglienza dell’Istituto Minorile Beccaria, il 18enne in carcere.

Due ragazzini di 14 e 18 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato, dopo essere stati sorpresi a tentare di derubare due anziani a Milano.

Stando a quanto di apprende, venerdì scorso, 24 luglio, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Mecenate hanno notato in via Medeghino un'automobile in doppia fila con tre persone e il motore acceso, pronta a ripartire velocemente. Giunti nei pressi del veicolo, hanno notato sul marciapiede un uomo di 80 anni che cercava di trattenere per il polso un quattordicenne in strada. Il ragazzo è riuscito a divincolarsi grazie all'intervento di un complice diciottenne; entrambi si sono poi precipitati a bordo dell'auto, dove il conducente li attendeva per fuggire a tutta velocità.

Dopo essersi accertati che l'anziano stesse bene e aver ricostruito il tentativo di furto del portafogli, gli agenti hanno seguito il veicolo che ha percorso diverse strade e si è fermato in via Ripamonti. Qui i tre hanno messo in atto lo stesso modus operandi: il guidatore è rimasto al volante con il motore acceso, mentre gli altri due sono scesi in cerca di una nuova potenziale vittima.

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Individuato un anziano sul marciapiede, hanno iniziato a pedinarlo: il quattordicenne si è avvicinato e il diciottenne lo ha seguito a pochi metri con funzione di palo. All'arrivo di una volante della Polizia di Stato dalla direzione opposta, i ragazzi hanno cercato di dileguarsi.

I poliziotti, che non li avevano mai persi di vista, sono intervenuti bloccandoli. Anche questa volta il conducente è fuggito. Al termine i due giovani sono stati arrestati: il 14enne è stato portato nel Centro di Prima Accoglienza dell'Istituto Minorile Beccaria, il secondo in carcere.