Cerca di violentare una donna, arrestato un 17enne: "Mentre mi aggrediva ho pensato a mia figlia 15enne"

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di lunedì 21 ottobre una donna di 36 anni di Seriate (Bergamo) è stata vittima di una tentata violenza sessuale nel sottopasso che da via Piave porta all'aeroclub di Orio Al Serio. Un ragazzo di 17 anni avrebbe provato ad abusare di lei. Il giovane è stato arrestato.

La donna stava camminando alle 10 del mattino con il suo cane. Quando è stata aggredita era al telefono con una collega: "Quel ragazzo l’avevo intravisto nei giorni precedenti quando portavo il cane al parchetto dietro casa. Mi era rimasto impresso perché, nonostante la pioggia indossava le ciabatte infradito e un gilet", ha riportato il quotidiano L'Eco di Bergamo.

La 36enne si è diretta verso i fiumi dove ci sono le villette a schiera. Dopo la chiesa di Paderno, ha notato che il 17enne era ancora lì: "Sono entrata nel sottopasso e me lo sono visto dietro. Così mi sono fermata in maniera brusca. Passava gente e quindi lui non si è avvicinato. Uscita dal tunnel, mi sono fermata in un prato a parlare con alcune signore".

A quel punto il ragazzo è sparito. È riapparso alla fine del tunnel: "è accovacciato fingendo di accarezzare il mio cane, poi d’improvviso lo ha sollevato e gettato lontano. Subito dopo mi ha spinto violentemente contro la parete del sottopassaggio e ha cominciato a toccarmi".

"Mentre mi aggrediva ho pensato a mia figlia 15enne, ho immaginato che poteva esserci lei al mio posto. E così mi è salita l’adrenalina: ho cominciato a prenderlo a calci e pugni e alla fine sono riuscita a liberarmi e a scappare. Lui si è allontanato in direzione opposta", ha raccontato ancora la vittima.

Il giovane è stato arrestato dai carabinieri nei pressi della Fiera di Bergamo dopo che lei ha denunciato l'accaduto. Il minorenne deve rispondere dell'accusa di violenza sessuale.