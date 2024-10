video suggerito

Picchia e preleva la compagna con la forza nei posti in cui si vedeva con gli amici: arrestato Un uomo è stato arrestato perché accusato di aver aggredito la compagna, averla prelevata dai luoghi in cui si trovava con gli amici, minacciata e averle requisito il cellulare.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella notte dell'1 ottobre 2024 i carabinieri della Stazione di Osio Sotto (Bergamo) hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 43 anni, originario di Osio Sopra, perché accusato di aver aggredito e picchiato la compagna. L'episodio si è verificato all'interno di un negozio che si trova a Dalmine. L'avrebbe colpita con pugni e trascinata a terra. I presenti hanno poi chiamato gli operatori sanitari del 118.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici sul posto. La vittima è stata trasferita con un'ambulanza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'aggressore, nel frattempo, è scappato. La donna ha raccontato ai carabinieri che, negli ultimi due anni, sarebbe stata aggredita più volte dall'uomo. Sarebbe stata costretta a rimanere chiusa in casa o le sarebbe stato vietato di frequentare gli amici.

Sarebbe stata anche costretta a rincasare e sarebbe stata prelevata con la forza nel luogo in cui si stava intrattenendo con gli amici. Altre volte le avrebbe requisito il cellulare costringendola a comprarne un altro. I militari sono riusciti a rintracciare l'aggressore nella sua abitazione a Osio Sopra. Durante l'arresto, ha aggredito un carabinieri procurandogli lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Lo hanno arrestato e portato in carcere a Bergamo.

Il giudice ha poi convalidato l'arrestato e sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.