Due minorenni vengono rapinate e chiedono aiuto a una passante: la donna insegue la ladra e la fa arrestare Nel pomeriggio di venerdì 25 ottobre verso le 16 a Bergamo due adolescenti sono state vittime di una rapina da parte di un'altra minorenne che impugnava un coltello da cucina: una passante si è accorta di quello che stava accedendo e si è messa a inseguire la ladra.

A cura di Giorgia Venturini

Due ragazzine minorenni sono state salvate da una passante che è intervenuta in loro aiuto in centro a Bergamo. Tutto è accaduto nel pomeriggio di venerdì 25 ottobre verso le 16. Le due adolescenti si trovavano tra via Angelo Mai e via Taramelli quando un'altra minorenne si è avvicinata impugnando un coltello e costringendole a farsi consegnare i cellulari per poi darsi alla fuga. Le due giovani vittime a questo punto hanno urlato a gran voce cercando di richiamare l'attenzione di una passante di 56 anni che stava andando a prendere suo figlio a scuola.

"Le ho viste proprio spaventate – come spiega la donna in una intervista rilasciata all'Eco di Bergamo – e quando ho chiesto loro che cosa fosse successo mi hanno riferito che una ragazza le aveva appena rapinate, minacciandole con un coltello e rubando il cellulare di una di loro". A questo punto la 56enne, dal momento che la rapina era avvenuta pochi minuti prima, ha individuato la ladra e si è messa subito a rincorrerla. L'ha raggiunta dopo poco tempo: è riuscita a farsi riconsegnare il cellulare della vittima. "Quello che mi ha turbato di più – ha spiegato la donna – è che questa ragazza girava in pieno giorno con un’arma nella borsa". La giovane ladra è corsa infine via dandosi alla fuga.

Intanto le due vittime sono state accompagnate dalla loro salvatrice fino alla stazione: qui hanno raccontato tutto a due pattuglie della Polizia di Stato arrivate sul posto. Subito gli agenti si sono messi alla ricerca della minorenne: è stata trovata poco dopo vicino a un negozio del centro. I poliziotti hanno perquisito la borsa della giovane al cui interno hanno trovato un coltello da cucina. Dai successivi accertamenti è emerso che la ladra era già nota alle forze di polizia.