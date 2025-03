video suggerito

Cerca di rapire una bimba di tre anni dalle braccia del padre: bloccato dalla polizia a San Donato Milanese L’episodio risale ad alcuni giorni fa ed è avvenuto a San Donato Milanese. Un 37enne si è avvicinato a una bimba di 3 anni, fingendo di farle dei complimenti, e l’ha poi presa con la forza. È stato fermato dalla polizia. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha cercato di strappare una bambina di tre anni dalle braccia del padre, che è però subito riuscito a metterlo in fuga. È stato un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell'ordine, che è stato bloccato poco dopo dalla Polizia locale e subito denunciato.

L'episodio risale ad alcuni giorni fa ed è avvenuto a San Donato Milanese, hinterland a sud di Milano. Il 37enne si è avvicinato alla bimba, fingendo di farle dei complimenti, e l'ha poi presa con la forza, cercando di allontanarsi. Il padre ha reagito inseguendolo e riprendendosi la figlia, per poi descrivere l'aggressore (che era intanto scappato) agli agenti di una pattuglia di polizia che si trovava in zona.

"La rapidità di intervento ha permesso di individuare e bloccare l'uomo in brevissimo tempo, scongiurando un pericolo concreto per una bambina e la sua famiglia" ha fatto sapere Samanta Zacconi, comandante della Polizia locale di San Donato Una volta bloccato, è stato riscontrato che l'uomo si trovava in uno stato psico-fisico alterato. Solo pochi giorni prima, era stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per disturbi dovuti all'abuso di alcol.