Cerca di entrare in casa dell’ex compagna nonostante il divieto: 43enne fermato nel giardino con un coltello

La polizia ha arrestato un 43enne a Como nella serata del 25 agosto per aver violato la misura cautelare di divieto di avvicinamento a cui era sottoposto. L’uomo è stato fermato nel giardino di casa dell’ex compagna: aveva un coltello in mano.

(Archivio)

Un 43enne è stato arrestato nella serata di ieri, lunedì 25 agosto, a Como dalla polizia per violazione di domicilio, porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e per non aver rispettato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare a cui era sottoposto. L'uomo, infatti, è stato sorpreso aggirarsi nel giardino dell'abitazione dell'ex compagna brandendo un coltello di 16 centimetri. Oggi, martedì 26 agosto, sarà processato per direttissima.

La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 20:40 del 25 agosto. A chiamare è stata la donna di 41 anni, di nazionalità moldava, che ha raccontato alla polizia di aver visto un'ombra aggirarsi in giardino mentre si trovava in camera insieme al figlio minorenne. Gli agenti delle Volanti sono arrivate subito sul posto, dove alcuni testimoni avrebbero riferito di aver sentito rumori sospetti, come di qualcuno che tentava di forzare una tapparella, e di aver visto il 43enne ex compagno della donna.

In poco tempo, i poliziotti hanno intercettato l'uomo, anche lui di nazionalità moldava, nel giardino della donna. In evidente stato di ebbrezza, aveva con sé un coltello lungo 16 centimetri. Condotto in Questura, dagli accertamenti è emerso che il 43enne ha precedenti per maltrattamenti, minacce e violazione di domicilio ed è già sottoposto alla misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare. Arrestato, sarà processato per direttissima: le nuove accuse sono di violazione del provvedimento, porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e violazione di domicilio.