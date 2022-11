Cerca di calmare due amici che stavano litigando ma viene accoltellato, in fuga l’aggressore Un uomo di 36 anni è stato accoltellato alla pancia mentre stava cercando di separare due amici. Ricoverato, non sarebbe in pericolo. L’aggressore è poi scappato.

A cura di Enrico Spaccini

Avrebbe cercato di calmare i due amici che stavano discutendo, ma si è preso una coltellata. Il ferito è un cittadino marocchino di 36 anni, che non sembra in pericolo di vita. Il suo aggressore, e suo connazionale, è invece scappato subito dopo.

La discussione e la coltellata

È successo tutto la notte scorsa, tra martedì 22 e mercoledì 23 novembre, in un'abitazione di Rozzano, nel Milanese. Non erano ancora le 5 quando, in quell'appartamento di via delle Peonie. Stando a una prima ricostruzione, il proprietario di casa, un 45enne italiano, aveva appena aperto al 36enne e al suo conoscente e connazionale.

Poi, per cause ancora da chiarire, il 45enne avrebbe iniziato a discutere con quel terzo uomo. Una discussione sempre più animata, al punto che il 36enne si sarebbe inserito per calmare i due. Poi, però, quel suo conoscente che aveva preso un coltello da cucina gli sferra un fendente al basso addome.

La fuga dell'aggressore e l'arrivo dei soccorsi

L'aggressore esce subito da quell'abitazione e fa perdere le proprie tracce, mentre il 45enne chiama i soccorsi. Arrivati con ambulanza e automedica, lo medicano sul posto e lo trasportano in codice giallo al pronto soccorso dell'Humanitas di Rozzano.

Le condizioni del ferito sarebbero delicate, ma comunque è fuori pericolo. I carabinieri, che hanno iniziato le indagini e i rilievi, hanno già ascoltato la versione del padrone di casa rimasto là ad attendere i soccorsi.

L'accoltellamento di Seveso

Un episodio che ricorda quello accaduto a Seveso, in provincia di Monza e Brianza, quando un uomo di 48 anni è stato pugnalato ancora con un coltello da cucina da un amico. Un'aggressione arrivata al termine di una discussione scoppiata per futili motivi durante una cena tra amici.