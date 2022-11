Accoltella e sventra l’amico al termine di una cena: arrestato Un uomo di 48 anni è stato pugnalato con un coltello da cucina riportando gravi ferite all’addome che gli ha causato la fuoriuscita dell’intestino. Arrestato un 55enne.

A cura di Giorgia Venturini

Doveva essere una serata tra amici ma è finita in tragedia. Dopo un'accesa discussione scoppiata per futili motivi un uomo di 48 anni è stato pugnalato con un coltello da cucina riportando gravi ferite all'addome che gli ha causato la fuoriuscita dell'intestino. Poche ore dopo sono scattate manette per l'amico.

I due amici hanno abusato di alcol

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, i due uomini si trovavano in un appartamento a Seveso, in provincia di Monza e Brianza, quando avrebbero abusato di bevande alcoliche. Dopo poco tra i due è scoppiata un'accesa discussione finita con l'accoltellamento.

Nel dettaglio la ferita all'addome è stata causata da un coltello da cucina di lunghezza totale di cm 34 (con lama lunga cm 20) accoltellandolo all’addome e provocandogli una ferita di 12 centimetri e larghezza di cm 7 con fuoriuscita di porzione dell’intestino.

I soccorsi e l'arresto

Sul posto, unitamente ai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno e della Stazione di Seveso che hanno tratto in arresto l’indagato, è intervenuto anche il personale sanitario del 118 che ha soccorso la vittima e l’ha trasportata in ambulanza: la vittima è arrivata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza dov’è tuttora ricoverata in prognosi riservata nel reparto chirurgia. Poco dopo il suo arrivo è stato sottoposto a un intervento. Non è ancora fuori pericolo.

La vittima è un 47enne, originario del comasco, di fatto senza fissa dimora, celibe, disoccupato, incensurato. Le manette invece sono scattate per l'amico 55enne brianzolo, celibe, nullafacente, pluripregiudicato per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di armi nonché resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato d’ebbrezza. L'arrestato si trova ora in carcere a Monza in attesa dell'udienza di convalida.