Cedegolo, treno regionale Trenord urta contro alcuni massi caduti sui binari e deraglia: 7 feriti Paura questa mattina per alcuni passeggeri su un treno nel Bresciano: il mezzo di Trenord ha urtato contro dei massi caduti nella notte sui binari. In tutto sono sette le persone ferite in modo lieve.

A cura di Giorgia Venturini

L’immagine del treno deragliato questa mattina

Momenti di panico lungo la ferrovia a Cedegolo, in Vallecamonica nel Bresciano. Lungo la linea ferroviaria che collega Brescia a Edolo un treno di Trenord ha colpito alcuni massi probabilmente caduti nella notte sui binari. Fortunatamente, nonostante il grave spavento dei passeggeri, nessuna persona è rimasta ferita in modo grave: è stato comunque richiesto l'intervento sul posto dei mezzi del 118 per cercare di medicare i passeggeri e assicurarsi delle loro condizioni di salute. Le persone coinvolte sarebbero sette.

I massi si sarebbero staccati dalla montagna

Ora bisogna cercare di capire quanto accaduto, ma sembrerebbe da una prima ricostruzione – resa nota anche da Trenord – che i massi si sarebbero staccati dalla montagna invadendo la linea ferroviaria. Sul posto sono interventi gli agenti della Polfer e i carabinieri per cercare di capire con certezza i fatti: i massi molto probabilmente si sono staccati nel corso della notte. Intanto, sempre in una nota, Trenord fa sapere che sono in corso tutti gli accertamenti anche dei tecnici. Poi aggiunge: "I passeggeri possono utilizzare un servizio bus spola, già attivo nel tratto interrotto. Per informazioni si consiglia di prestare attenzione agli annunci e ai monitor di stazione e di seguire il proprio treno sull'App Trenord digitando il numero della corsa nella sezione ‘Ricerca'". Ora la circolazione lungo la tratta Edolo-Brescia è stata sospesa: verrà ripristinata solo quando saranno spostati i massi dai binari. Dalle prime informazioni sembrerebbe però che i massi non abbiano invaso le strade: pertanto nessuna auto è rimasta coinvolta.