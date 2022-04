Cede un lucernario e un ragazzino di 12 anni precipita nella metro: trasportato in ospedale Tutto è accaduto poco prima le 21 di ieri 19 aprile a Milano: un ragazzino di 12 anni stava giocando con i suoi amici quando è finito nella metropolitana dopo aver sfondato un lucernario.

A cura di Giorgia Venturini

Foto dalla pagina Facebook di "Milanobelladadio"

Era impegnato a giocare con alcuni amici in un'area verde proprio sopra la stazione Famagosta della metropolitana di Milano quando la struttura ha ceduto ed è precipitato fino al pavimento del mezzanino. Tutto è accaduto nei secondi prima le 21 di ieri 19 aprile a Milano: a precipitare è stato un giovane di 12 anni. Stando alle prime informazioni, il 12enne si è arrampicato su una delle strutture alte circa un metro e mezzo con in cima una cupola di plexiglass rinforzato posizionate proprio nell'area verde di fronte all'Esselunga senza pensare al pericolo che stava correndo. Strutture simili a dei lucernari che però non reggono il peso di un ragazzo: il giovane avrebbe iniziato a saltare sopra la cupola quando questa è ceduta.

La caduta e l'immediato intervento dei soccorsi

Il resto è questione di pochi attimi. Il 12enne è sprofondato dal tetto della stazione della linea verde creando grande spavento tra i viaggiatori che in quel momento avevano appena passato i tornelli. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi: sul posto medici e paramedici hanno prestato le prime cure al ragazzo prima del trasporto all'ospedale Niguarda di Milano. Sembrerebbe che il ragazzino non abbia riportato fratture dalla caduta ma sono in corso accertamenti. Non risulta comunque in pericolo di vita. Sul posto si sono precipitati anche subito gli addetti di Atm che dovranno verificare nel dettaglio quanto accaduto e provvedere alla sistemazioni del lucernario per evitare che si ripetano situazioni simili. A riportare e spiegare quanto accaduto è stata anche al pagina social "Milanobelladadio" che ha pubblicato le foto in cui si vede il ragazzo a terra e un buco nel soffitto della stazione della metropolitana.