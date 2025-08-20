Cede l’asfalto in mezzo alla strada, si apre una voragine in via Tartini a Milano: transennata l’area

Questa mattina in via Tartini a Milano si è aperta una grossa voragine nell’asfalto. Dai primi rilievi sembra che il cedimento non sia dovuto alle piogge della scorsa notte ma a uno smottamento del terreno sottostante, in atto probabilmente da giorni. Non ci sono stati feriti.

La voragine in via Tartini, a Milano, e l’area transennata (Fonte: Facebook).

Questa mattina in via Tartini, nel quartiere Dergano, a Nord di Milano, si è aperta una voragine nell'asfalto a causa del cedimento del manto stradale. L'area è stata transennata e la circolazione delle auto e dei mezzi pubblici è stata sospesa nel tratto interessato fino alla messa in sicurezza della strada. Secondo i rilievi della Polizia Locale la colpa non sarebbe da attribuire alle forti piogge delle ultime ore, ma a uno smottamento nel terreno sottostante, probabilmente in corso da diversi giorni.

La voragine, dell'ampiezza di alcuni metri, si è aperta nella mattinata di oggi, mercoledì 20 agosto. Il cedimento è comparso all'altezza del civico otto di via Tartini, nel tratto di strada compreso tra via Baldinucci e via Carnevali in direzione periferia. Fortunatamente nessuna auto e nessun pedone passava di lì al momento del crollo e non si sono registrate vittime o feriti. La circolazione è stata temporaneamente sospesa fino all'allestimento di un cantiere attorno alla voragine, con l'installazione di transenne e dell'apposita segnaletica. Alcune linee di autobus che passavano per via Tartini, diretti verso la fermata di Zara della M3 ed M5 sono state deviate e alcune fermate sono state soppresse.

Sul posto dell'accaduto sono intervenuti anche alcuni agenti della Polizia Locale. I primi rilievi hanno escluso che l'asfalto abbia ceduto per colpa della pioggia intensa della scorsa notte. Sembra più probabile, invece, che la strada sia collassata a causa di uno smottamento nel terreno sottostante, probabilmente in corso da diversi giorni.