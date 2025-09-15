Cadono blocchi di cemento sui binari dall’A8: treni sospesi sulla linea Milano-Varese

Alcuni blocchi di cemento sono caduti da un cantiere sull’autostrada A8, finendo sui binari sottostanti. Per motivi di sicurezza, le forze dell’ordine hanno disposto l’immediata sospensione della circolazione ferroviaria lungo la tratta compresa tra Castellanza (Varese) e Rescaldina (Milano) a partire dalle ore 17:15 di questo pomeriggio.

La notizia è stata confermata da Ferrovienord attraverso un comunicato ufficiale. “Nel corso di questi lavori autostradali – si legge nella nota – sono state effettuate attività di trivellazione che hanno forato i conci della sottostante galleria, riversando sui binari materiale cementizio”. Le squadre tecniche sono state subito inviate sul posto per valutare l’entità dei danni e stabilire le modalità di intervento.

La sospensione dei treni lungo la linea Milano-Varese ha permesso di avviare le operazioni di rimozione dei detriti e di messa in sicurezza della zona. Le verifiche hanno richiesto alcune ore, durante le quali i passeggeri hanno dovuto ricorrere a mezzi alternativi. Attorno alle ore 20:00, però, la circolazione è stata progressivamente ripristinata, anche se con alcuni rallentamenti dovuti alla necessità di proseguire i controlli. L’episodio ha destato preoccupazione, ma fortunatamente non si sarebbero registrati feriti.