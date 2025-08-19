milano
video suggerito
video suggerito

Un grosso ramo precipita su un’auto in transito in via Canonica a Milano: “Crollato all’improvviso”

Un grosso ramo è caduto in strada questo pomeriggio in via Canonica all’angolo con viale Elvezia a Milano (zona Arco della Pace), colpendo in pieno un van Mercedes di passaggio e abbattendo un semaforo.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Francesca Del Boca
166 CONDIVISIONI

Immagine

Un grosso ramo di un albero si è staccato all'improvviso questo pomeriggio a Milano, in via Canonica all'angolo con viale Elvezia (zona Arco della Pace), colpendo in pieno un van Mercedes di passaggio e abbattendo un semaforo.

Leggi anche
Incidente stradale sulla tangenziale Est, cammina a piedi e viene travolto da un'auto: morto un 34enne

Fortunatamente nessuno degli occupanti del veicolo con targa slovacca ha riportato ferite: il mezzo viaggiava fortunatamente a velocità ridotta, e il ramo è crollato sul cofano. Sul posto sono comunque intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno cinturato la zona chiudendo la strada al traffico, mentre i vigili del fuoco, con l'ausilio delle motoseghe, sono tuttora al lavoro per tagliare i rami e liberare la carreggiata.

Immagine

Restano intanto ancora da stabilire le motivazioni che hanno portato al distaccamento del grosso ramo di metri e metri precipitato a terra, le cui conseguenze potevano essere ben più gravi (come centrare un pedone): in quel momento, nonostante l'allerta meteo arancione diramata poche ore fa dal dipartimento della Protezione Civile regionale, non soffiavano raffiche di vento in zona, né si sono verificate precipitazioni o fenomeni atmosferici tali da causare l'incidente.

Attualità
Cronaca
166 CONDIVISIONI
Immagine
trovata
morta in una vasca
Silvana Damato trovata morta a Bruzzano, la vicina: "Qui qualcuno sa, ma non parla"
Silvana Damato, trovata morta nella vasca da bagno con ferite al collo a Milano: cosa sappiamo
L'amica che ha dato l'allarme: "Tardava, sono andata a casa sua e ho chiamato i carabinieri"
Donna trovata morta in una vasca da bagno con ferite al collo: si indaga per omicidio
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views