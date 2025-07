Maxi incidente sull’A1 vicino a Milano, 11 feriti: tamponato anche un carro funebre

Questa mattina si è verificato un maxi incidente sul tratto dell’autostrada A1 in direzione Milano dopo il casello di Melegnano. Nel sinistro sono rimasti coinvolti sei veicoli, tra cui anche un carro funebre. Le undici persone ferite sono state trasportate in vari ospedali nel Milanese.

(foto di repertorio)

Questa mattina, giovedì 31 luglio, si è verificato un maxi incidente sul tratto dell'autostrada A1 in direzione Milano dopo il casello di Melegnano. Nel sinistro sono rimasti coinvolti sei veicoli, tra cui anche un carro funebre. Ferite 11 persone.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 11:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 11:17 a bordo di tre ambulanze, due automedica e un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i vigili del fuoco di Milano e l'ATS di Novate.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente sarebbe avvenuto sul tratto della A1 in direzione Milano dopo il casello di Melegnano, poco prima dell'innesto con la tangenziale Est. Il bilancio è di undici feriti lievi: coinvolti due 23enne, 8 uomini di età compresa tra i 30 e i 66 anni, e una 64enne. I feriti sono stati trasportati con lievi ferite in vari ospedali del Milanese e a Melegnano, con codici verdi e gialli. Tra i diversi mezzi coinvolti (mezzi pesanti, auto e furgoni) anche un carro funebre – rimasto incastrato tra due veicoli – che al momento dei fatti trasportava una salma da un funerale. A seguito del maxi incidente si sono verificate lunghe code con rallentamenti tuttora in corso.