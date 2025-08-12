Scontro tra camion e auto in autostrada, 6 feriti tra cui 2 bambine: le foto dell’incidente

milano
Sei persone – quattro adulti e due bambine rispettivamente di 1 e 7 anni – sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale che si è verificato sull’autostrada A4, nel Milanese. Nello scontro sono rimasti coinvolti un camion e una vettura.
A cura di Giulia Ghirardi
Nel corso di questo pomeriggio, martedì 12 agosto, sei persone – quattro adulti e due bambine di 1 e 7 anni – sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale che si è verificato sull'autostrada A4, Milano-Venezia, nel tratto compreso tra la barriera della Ghisolfa e l'uscita di Rho, nel Milanese. Nello scontro sono rimasti coinvolti un camion e una vettura.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 19:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 18:42 a bordo di quattro ambulanze, 3 automediche e 2 elisoccorsi in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i vigili del fuoco di Rho e l'Ats di Torino.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, lo scontro, che si è verificato tra un camion e un'auto, avrebbe coinvolto 6 feriti: due bambini di 1 e 7 anni, due donne rispettivamente di 40 e 44 anni e due uomini di 53 e 55 anni. Le condizioni dei feriti che occupavano l'automobile sono, al momento, al vaglio degli operatori sanitari del 118. Stando a quanto riferito, i vigili del fuoco di Rho che sono intervenuti hanno estratto due dei cinque occupanti e hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a supportare i sanitari.

Sul posto anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi necessari a fare chiarezza sull'accaduto e accertare tutte le responsabilità del caso.

