Fulmine squarcia un grosso pino durante il temporale a Desio: il tronco precipita e danneggia le auto in sosta

Oggi pomeriggio a Desio (Monza) un grosso pino è stato colpito e squarciato da un fulmine durante un forte temporale. Il tronco si è spezzato a metà ed è precipitato sulle auto parcheggiate sotto, danneggiandole. Non si registrano feriti.
A cura di Alice De Luca
Il pino squarciato dal fulmine e caduto sulle auto parcheggiate (Fonte: Comune di Desio).
Oggi pomeriggio, durante un violento temporale che ha colpito Monza e i comuni della provincia, un fulmine si è abbattuto su un grosso pino a Desio squarciando a metà il tronco, che è crollato su alcune auto in sosta. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per agevolare le operazioni di rimozione dei tronchi e la messa in sicurezza dell'area. Resta valida fino alla mezzanotte l'allerta gialla per rischio temporali emanata dalla Protezione Civile di Regione Lombardia.

Tutto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 agosto a Desio, dove dopo pranzo si è sviluppato un forte acquazzone. Durante il temporale un fulmine ha colpito un alto pino in via San Pietro. Il tronco dell'albero si è spezzato a metà e la parte superiore è precipitata per terra, cadendo sulle auto in sosta e danneggiandole. Fortunatamente nessuno si trovava all'interno delle vetture e nessun pedone stava passando di lì in quel momento. Non si registrano quindi feriti. 

Sul posto dell'accaduto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area e cominciato le operazioni di rimozione dei tronchi e dei rami spezzati. A supporto dei pompieri sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno gestito il traffico impedendo il passaggio delle auto nel tratto di strada interessata per tutta la durata delle operazioni. Il Comune di Desio ha comunicato l'accaduto anche sul suo profilo Facebook.

