"C'è solo un operaio in servizio": così al cimitero di Lodi salta la tumulazione di una salma Al cimitero Maggiore di Lodi c'è solo un addetto. Per questo motivo è saltata la tumulazione di una salma. Una vicenda che ha lasciato di stucco una famiglia. Il Comune, l'impresa e gli uffici comunali si sono scusati con i parenti.

A cura di Ilaria Quattrone

Una famiglia, dopo il funerale del proprio caro svolto a Codogno (Lodi), hanno dovuto fare i conti con una triste scoperta: al cimitero Maggiore di Lodi, infatti, c'era un solo addetto che da solo non poteva portare avanti l'operazione della tumulazione nella tomba di famiglia. È stato quindi necessario riprogrammare l'attività per il giorno successivo. La notizia ha però creato non poche polemiche e soprattutto stupore.

La storia è stata raccontata dal quotidiano Il Cittadino di Lodi. Nella giornata di martedì 30 aprile, una famiglia ha celebrato il funerale di un parente a Codogno. Dopo la funzione, si sono diretti al cimitero Maggiore di Lodi per la tumulazione che era regolarmente inserita nel sistema. Questo serve proprio per programmare le operazioni e, solitamente, la ditta incaricata a svolgere queste operazioni verifica il giorno precedente quali attività sono in lista.

In questo modo è possibile programmare la presenza o meno degli addetti. Il caso specifico avrebbe però richiesto – secondo l'impresa – una telefonata di contatto. L'operazione infatti sarebbe più complessa rispetto al solito perché si tratta di una tumulazione in una tomba di famiglia.

A ogni modo sia l'impresa, che gli uffici comunali che l'amministrazione comunale si sono scusati con la famiglia: "È stato frutto di uno spiacevole fraintendimento tra gli uffici e la ditta incaricata delle sepolture, un errore che non era mai accaduto e comunque non doveva accadere", ha detto la vicesindaca e assessora ai servizi per il Cittadino Laura Tagliaferri.