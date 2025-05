video suggerito

Catamarano si ribalta nel Lago Maggiore e va alla deriva: salvato un uomo a bordo Domenica un catamarano si è ribaltato sul Lago di Maggiore, forse a causa del troppo vento. L'uomo che si trovava a bordo è stato tratto in salvo dalla Guardia di Finanza, che ha rimorchiato il mezzo fino a riva.

Ieri un catamarano si è ribaltato nel Lago Maggiore e le squadre specializzate della Guardia di Finanza sono intervenute per soccorrere un uomo che si trovava a bordo. I militari hanno tratto in salvo il passeggero e hanno trascinato fino alla costa il mezzo che aveva scuffiato improvvisamente e stava andando alla deriva.

Tutto è successo nella giornata di ieri, domenica 18 maggio. Il catamarano stava veleggiando nelle acque del Lago Maggiore, al confine tra Lombardia e Piemonte, quando all'altezza di Cannobbio, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, si è ribaltato ed è rimasto in balia delle correnti. Non sono ancora chiare le cause, ma il rovesciamento è da ricondurre, con tutta probabilità, al forte vento.

Dopo aver scuffiato, al catamarano si è rotto il timone ed è finito alla deriva. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione operativa navale lago Maggiore della Guardia di Finanza, affiancati dall'unità navale V.3005. L'uomo che si trovava a bordo del catamarano è stato recuperato e si troverebbe in buone condizioni di salute. Il mezzo, invece, è stato rimorchiato fino al porto turistico di Maccagno, in provincia di Varese.