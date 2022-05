Caso Green Hill, assolti in appello veterinario e tre dipendenti dell’allevamento (chiuso) di cani La Corte d’Appello di Brescia ha assolto un veterinario e tre dipendenti che erano coinvolti nel processo Green Hill relativo ai maltrattamenti che sarebbero avvenuti in un allevamento di beagle (poi chiuso) di Montechiari.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato assolto il veterinario della Asl Roberto Silini e tre dipendenti (Cinzia Vitiello, Antonio Tabaelli e Antonio Tortelli) nell'ambito del processo Green Hill Bis: a deciderlo è stata la Corte d'Appello di Brescia. Silini era accusato di falso per i controlli relativi all'allevamento di cani Beagle, chiuso nell'estate del 2012 a Montichiari. I dipendenti erano invece accusati di falsa testimonianza.

La decisione della Corte di Cassazione

La Cassazione, il 4 giugno 2021 – accogliendo i ricorsi dei difensori – aveva annullato la sentenza di condanna nei confronti degli indagati che era stata emessa a luglio 2019. La Corte d'Appello ha così confermato il verdetto emesso nel 2018 dal giudice dell'udienza preliminare che aveva assolto tutti. Il veterinario era deputato ai controlli dentro gli stabilimenti: era stato accusato di maltrattamenti e uccisione di animali, le due accuse erano però finite in prescrizione. È stato poi assolto dalle accuse di omessa denuncia e falso in atto pubblico. I tre dipendenti erano invece stati accusati per non aver descritto le condizioni in cui i cani sarebbero stati trattati. Dopo la decisione della Cassazione, è stata lo stesso sostituto procuratore generale Cristina Bertotti a chiedere che gli imputati fossero assolti.

La soddisfazione dell'azienda proprietaria dell'allevamento

Appresa la notizia, la Marshall – azienda proprietaria dell'allevamento di Montichiari finita poi nell'inchiesta – ha espresso, attraverso una nota stampa, soddisfazione "per questa sentenza arrivata dopo anni di ingiuste e immotivate accuse come hanno potuto constatare i giudici di Brescia".