Caso Chiara Ferragni, gli investigatori usano “parole-chiave” per analizzare i documenti sequestrati La guardia di finanza userà circa 20 “parole-chiave” per analizzare i documenti acquisiti nelle scorse settimane. Gli investigatori cercano elementi tra i contratti e la corrispondenza intrattenuta tra Chiara Ferragni e le aziende con cui ha collaborato finite sotto indagine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli investigatori del nucleo di polizia Economica Finanziaria della guardia di finanza useranno "parole-chiave" per analizzare la grande mole di documenti acquisita nelle scorse settimane. La Procura di Milano ha deciso di adottare questa strategia per scavare nei contratti tra Chiara Ferragni e le aziende con cui intratteneva i rapporti commerciali che sono finiti al centro di un fascicolo per truffa aggravata. In questo modo, ritengono gli inquirenti, si potrà effettuare un'analisi mirata e rispettare la riservatezza delle comunicazioni tra gli indagati e i rispettivi avvocati.

Le "parole-chiave" usate dagli investigatori

L'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco e dalla pm Cristina Barilli dovrà fare chiarezza in merito alle presunte attività di marketing che Chiara Ferragni avrebbe mascherato come operazioni di beneficenza. Una di queste, quella intrattenuta con Balocco, ha già portato entrambe le aziende a ricevere una maxi multa da parte dell'Antitrust. Dopodiché si sta indagando sulle uova brandizzate realizzate in collaborazione con Dolci Preziosi, sulle bambole create a somiglianza dell'imprenditrice con Trudi e sui biscotti Oreo.

Per questo motivo, gli investigatori della guardia di finanza hanno individuato circa 20 "parole-chiave" che dovrebbero aiutarli a districarsi tra le mail, i documenti e i contratti che sono già stati acquisiti. Queste sono, per esempio, "pandoro", "uova", "biscotto" e, ovviamente, "beneficenza".

Leggi anche Fedez via di casa e Chiara Ferragni: sul presepe napoletano i Ferragnez separati

Le indagini sul numero di follower di Chiara Ferragni

Ad oggi il profilo Instagram di Chiara Ferragni conta 29,2 milioni di follower. Quando il 18 dicembre l'imprenditrice di Cremona ha pubblicato il video di scuse in seguito al caso Balocco erano 29.728.112. Questi numeri non sono semplicemente un dato indicativo della popolarità, ma sono elementi determinanti nella stipula di contratti commerciali.

Quando un brand decide ad affidarsi a un influencer per sponsorizzare il proprio prodotto, tra i primi aspetti che devono essere valutati è il pubblico a cui quel personaggio si può rivolgere. Per questo motivo la guardia di finanza sta conducendo un'inchiesta parallela a quella per truffa aggravata volta proprio a capire se quel numero (comunque altissimo) sia reale o, in qualche modo, "gonfiato". Gli investigatori potrebbero usare software e consulenti informatici, ma è probabile che vengano sentiti come testimoni alcuni collaboratori di Chiara Ferragni.