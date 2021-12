Caso Adriatici, la teste: “L’ex assessore ha sparato quando si stava rialzando. Youns era davanti a lui” Durante l’incidente probatorio, una testimone ha raccontato al giudice di aver visto l’ex assessore Adriatici “sparare quando si stava rialzando”.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella mattinata di oggi, venerdì 10 dicembre, si è svolto l'incidente probatorio a Pavia per il caso Adriatici, l'ex assessore di Voghera (Pavia) accusato di aver sparato e ucciso un 39enne. A essere stata ascoltata è una ragazza di 21 anni che quella si trovava con il suo cane proprio in piazza Meardi, dove è morto Youns El Boussettaoui. La 21enne avrebbe raccontato che l'ex assessore ha sparato quando si stava rialzando da terra: "Il ragazzo marocchino era in piedi davanti a lui".

Il racconto della 21enne

La 21enne, ascoltata dal giudice per le indagini preliminari Maria Cristina Lapi, ha raccontato che in città tutti erano a conoscenza dei problemi di salute del 39enne. Dal suo racconto, quella sera l'ex assessore si trovava vicino al bar ed era al telefono. Ha inoltre affermato di non aver visto nulla nelle mani del 39enne anche dopo aver colpito Adriatici. Dopo lo sparo, la 21enne ha detto di aver visto l'ex assessore mettere in tasca la pistola e di aver continuato a usare il telefono.

Stando a quanto riportato dal quotidiano "La Repubblica", gli avvocati dei famigliari di Youns, Debora Piazza e Marco Romagnoli, hanno chiesto alla giovane se in questo ultimo periodo la 21enne – in vista della sua testimonianza – avesse ricevuto pressioni o minacce. La ragazza ha dichiarato di non aver ricevuto nulla. Allo stesso tempo ha spiegato che la madre avrebbe ricevuto delle telefonate, alle quali non ha risposto, ma che l'hanno preoccupata. Il pubblico ministero, Roberto Valli, ha invece chiesto se la ragazza sia stata contattata dagli avvocati difensori della famiglia di Youns. Anche in questo caso, la 21enne ha negato.