Carmela Girasole, la maestra elementare morta in ospedale a Brescia: si indaga per omicidio Attesa l'autopsia sul corpo di Carmela Girasole, maestra 45enne deceduta dopo l'arrivo in Pronto soccorso a Brescia: il sospetto di un trauma o di un'aggressione dietro l'aneurisma cerebrale. Aveva già effettuato altri ingressi in ospedale.

Indaga con l'ipotesi di omicidio preterintenzionale la Procura di Brescia a proposito della morte di Carmela Girasole, maestra 45enne deceduta in ospedale dopo essere stata portata dal compagno per quello che sembrava essere un fatale aneurisma cerebrale ma che, in attesa del responso dell'autopsia, potrebbe anche essere la conseguenza di un trauma violento o di un'aggressione fisica. Al momento non vi sarebbero iscritti nel registro degli indagati.

La segnalazione dei medici alle forze dell'ordine

A far partire l'inchiesta è stata proprio la segnalazione degli stessi medici del Pronto soccorso, che hanno allertato la polizia dopo l'ingresso della donna in corsia, quando hanno preso in carico la paziente subito sottoposta ad intervento chirurgico e poi trasferita nel reparto di rianimazione dove è morta: da chiarire ancora se sul corpo dell'insegnante fossero presenti segni evidenti di traumi, come ad esempio dei lividi, tali da spingere il personale sanitario a chiamare immediatamente le forze dell'ordine.

I precedenti ingressi in ospedale di Carmela Girasole

Carmela "Carmen" Girasole, secondo quanto emerso al momento, avrebbe del resto già in precedenza effettuato altri tre ingressi in Pronto soccorso agli Spedali Civili di Brescia, città in cui risiedeva dopo il trasferimento dalla Basilicata: tutte e tre le volte avrebbe manifestato un forte mal di testa, e una volta persino raccontato a medici e infermieri di essere caduta a terra.