video suggerito

Carmela Girasole muore a 45 anni in ospedale: il sospetto del trauma o dell’aggressione La maestra elementare è morta dopo l’arrivo in Pronto soccorso. La Procura di Brescia ha disposto l’autopsia per escludere il collegamento con una caduta o con un trauma. La denuncia è stata raccolta dalla polizia, allertata dall’ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

54 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carmela Girasole

Ufficialmente risulta deceduta a seguito di un'aneurisma cerebrale. Ma le cause della morte di Carmela "Carmen" Girasole, 45 anni, restano ancora al momento tutte da chiarire.

La Procura di Brescia indaga ora sul caso della maestra di scuola elementare che ieri sera venerdì 29 settembre è giunta al Pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia in condizioni già disperate, ormai priva di conoscenza, accompagnata dal marito. Sul corpo della 45enne è stata disposta l'autopsia.

Lo riporta l'edizione odierna del Giornale di Brescia. Che riferisce come la donna avesse già fatto in precedenza ben tre accessi al Pronto soccorso, lamentando forti mal di testa e raccontando di essere caduta dalle scale. L'ultimo ingresso in ospedale, quello prima di morire, con i poliziotti della Squadra mobile avvertiti delle condizioni della paziente direttamente dai medici.

Il dubbio ora è se sul corpo della donna, originaria di Matera ma da tempo residente in zona corso Garibaldi a Brescia, fossero presenti lividi o segni di traumi compatibili con una caduta o con aggressioni fisiche, come sarebbe emerso al momento del ricovero. Al momento non risulterebbero persone iscritte nel registro degli indagati.