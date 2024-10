Maestra morta a Brescia, il compagno indagato è irreperibile: attesa per l’esito dell’autopsia

video suggerito

Ci vorranno circa novanta giorni per sapere cos’è successo a Carmen Girasole, la maestra morta a Brescia lo scorso 27 settembre. Il medico legale incaricato dalla Procura di accertare le cause della morte ha infatti chiesto tre mesi di tempo per poter depositare la sua perizia. Intanto il compagno, indagato per atto dovuto, sembrerebbe essere irreperibile.

Carmen Girasole la sera di venerdì 27 settembre è stata accompagnata, già in stato incosciente, agli Spedali civili di Brescia. Lì è morta per un probabile aneurisma, che però potrebbe essere stato causato da un evento traumatico (ad esempio una botta alla testa). Oppure da un problema di salute.

Inoltre risultano diversi accessi della donna in pronto soccorso negli ultimi mesi: molti perché lamentava proprio un forte mal di testa. Dall’altra parte, però, anche grazie ad alcune testimonianze risultano molti litigi con il compagno. Per questo la Procura vuole vederci chiaro e ha disposto l’autopsia sul corpo.

Per poter chiedere l’esame autoptico è stato quindi necessario aprire un fascicolo d’indagine: il reato ipotizzato è omicidio e c’è un solo iscritto nel registro degli indagati, il compagno. Al momento, sia chiaro, è soltanto un atto dovuto per poter eseguire l’accertamento. Ma, secondo quanto riporta il Corriere della sera, ad oggi l’uomo risulterebbe irreperibile.

Intanto, però, ci vorranno almeno novanta giorni per sapere com’è morta Carmen Girasole. E, se dovesse essere confermato l’aneurisma, cosa possa averglielo causato: un problema di salute o un trauma, magari una lesione? Tutti quesiti a cui può rispondere soltanto il medico legale.