Carmela Fabozzi uccisa con un vaso da un volontario: l’ipotesi che la donna si sia accorta di una truffa Sergio Domenichini, l’uomo accusato di aver ucciso con un vaso la pensionata Carmela Fabozzi nella sua casa di Malnate (Varese) un mese fa, ha precedenti per truffa e furti soprattutto nei confronti degli anziani.

A cura di Giorgia Venturini

Ha precedenti per truffa e furti soprattutto nei confronti degli anziani Sergio Domenichini, l'uomo accusato di aver ucciso con un vaso la pensionata Carmela Fabozzi nella sua casa di Malnate (Varese) un mese fa. Questa è una delle piste investigative che stanno seguendo gli investigatori ed è questo che potrebbe emergere dall'analisi dei telefoni cellulari della donna, presi dall'assassino prima di lasciare la casa della vittima. La donna aveva capito di essere stata vittima di una truffa? Se aveva scritto a Domenichini è ancora tutto da confermare. Ma i procedenti dell'uomo fanno aumentare i sospetti. Domenichini potrà raccontare la sua versione dei fatti durante l'interrogatorio fissato per lunedì 22 agosto. Al momento però non ha ancora confessato.

Trovate le impronte del volontario su un vaso di fiori

Al momento certo è che sul vaso con il quale sarebbe stata colpita e uccisa Carmela la mattina di un mese fa ci sono le impronte del volontario di 66 anni in servizio in un'associazione che porta assistenza proprio agli anziani. Per scoprire e portare all'arresto del 66enne è stato necessario un mese di indagini. A incastrare l'uomo è stato il gps presente sulla sua macchina. La sera dell'omicidio il volontario era partito in vacanza con la moglie, ma prima di dirigersi verso il mare era passato in auto vicino alla casa di Carmela per controllare – molto probabilmente – se il corpo era già stato trovato. Solo allora aveva dato inizio alle sue vacanze, durante fino il 17 agosto quando aveva abbandonato l'albergo senza saldare il conto.

Il volontario ha chiesto ai vicini di Carmela la mattina dell'omicidio

Ieri venerdì 19 agosto la notizia dell'arresto con l'accusa di omicidio. Sarebbe infatti lui l'uomo misterioso che i vicini di casa di Carmela Fabozzi avrebbero visto la mattina dell'omicidio chiedere della vittima. E proprio la donna avrebbe aperto a lui. Dopo i sopralluoghi dei carabinieri dei Ris è emerso che la donna era stata uccisa nell'ingresso dell'abitazione, vicino ad un mobile con un pesante vaso di fiori secchi. Fiori che sono stati trovati sotto il corpo della donna, mentre il vaso era al suo posto. All'interno del vaso infatti sono state trovate le impronte dell'arrestato. I funerali della donna sono stati fissati per martedì 23 agosto alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Martino a Malnate. A poche decine di metri della casa dove è morta Carmela.